Future USA cauti anticipano avvio prudente di Wall Street

(Teleborsa)

(Teleborsa) - I future sugli indici statunitensi viaggiano in cauto rialzo anticipando una partenza tonica per la borsa di Wall Street, tra meno di un'ora, dopo il sell off della vigilia. Sul fronte macroeconomico, l'agenda non prevede la diffusione di dati rilevanti.Resta sempre sullo sfondo la pandemia di Covid-19, con i numeri dei contagi e dei decessi sempre piĆ¹ pesanti in tutto il mondo.Il Future sul Dow Jones sale dello 0,17% a 30.956 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,13% a 3.797 punti. Su anche il contratto sul Nasdaq +0,05% a 12.904 punti.12-01-2021 02:46