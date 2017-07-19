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            Notizie Teleborsa

            FNM, Intermonte abbassa target price incorporando la guidace sul 2026

            News Image (Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a 0,65 euro per azione (dai precedenti 0,71 euro) il target price su FNM, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

            Il broker prevede ora un EBITDA di 235 milioni di euro nel 2026 (in linea con la guidance e in calo del 10% rispetto alla stima precedente), che riflette l'andamento tariffario aggiornato nel settore autostradale e il ritardo nelle installazioni fotovoltaiche. Prevede un indebitamento netto rettificato a fine 2026 pari a 887 milioni di euro (migliore del 5%, leva finanziaria 3,8x) a causa del minore assorbimento di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il taglio delle stime per il 2026 si traduce in una riduzione del 21% delle stime di utile netto per il 2027/28/29, in media, parzialmente controbilanciata dai minori investimenti stimati nel settore autostradale (sua ipotesi, basata su un minore trend di crescita tariffaria nel periodo) e nel settore energetico (con nuove indicazioni che puntano a 300 MW installati entro il 2029 rispetto ai 350 MW previsti in precedenza).

            (Teleborsa) 18-05-2026 16:47

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Fnm 0,515 +1,78 17.35.10 0,502 0,515 0,51


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