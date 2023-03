Ferrovie, con InvestEu stanziati 3,4 miliardi per la Palermo-Catania

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Sono stateper l'ammodernamento e il potenziamento di 178 km dellagrazie ad un', che combina un finanziamento diretto allo Stato (a condizioni di provvista favorevoli) d un sostegno agli istituti di credito (con il rilascio delle garanzie previste dai contratti di affidamento dei lavori).L'accordo è stato presentato stamattina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal ministro e vicepremier, dalla vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, dall'amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, dal vicedirettore generale per la Mobilità ed i Trasporti della Commissione europea, dall'amministratore Delegato di CDP, e dal Chief of Imi Corporate & Investment Banking Division di Intesa Sanpaolo L'accordo prevede:pari a 800 milioni di euro, di cui la prima tranche da 200 milioni è già stata stipulata; unoe sviluppato insieme a Ferrovie dello Stato Italiane, per un importo di 1,3 miliardi. I primi 500 milioni sono stati assegnati adbanca che ha fatto da apripista al progetto, ed altri 300 milioni a, mentre i rimanenti 500 milioni verranno allocati ad altri intermediari finanziari in una fase successiva.nell'operatività della BEI ed èche gli istituti finanziari rilasceranno in favore dinell'interesse dei soggetti eleggibili e aggiudicatari dei lavori.si potranno generare garanzie da parte degli istituti finanziari pari al: si arriverà quindi adi garanzie disponibili per l'attivazione dei contratti di costruzione e il conseguente avvio dei lavori. A questa cifra si aggiungono gli 800 milioni di finanziamento diretto al MEF per un valore complessivo di 3,4 miliardi a favore dell'ammodernamento della linea ferroviaria Palermo-Catania.L'intervento diche sostiene la garanzia della BEI da 1,3 miliardi, il programma dell'Unione Europea che mira ad attivare investimenti per 372 miliardi entro il 2027, di cui il Gruppo BEI è il principale partner attuativo. Questo va ad aggiungersi alche verrà erogatoper sostenere gli investimenti per la linea Palermo-Catania.di 178 km della linea ferroviaria Palermo-Catania, tra Fiumetorto e Bicocca, edella Rete TEN-T (Trans European Network Transport)."I cittadini si aspettano concretezza e abbiamo il dovere di non deludere le aspettative. Siamo impegnati per recuperare il tempo perso, accelerando sui lavori, e per garantire collegamenti efficienti in Sicilia. Collegamenti utili soprattutto se si pensa che il Governo è determinato (dopo decenni) a far diventare realtà anche il ponte tra l'isola e la Calabria"", ha detto il"La rete TEN-T, di cui la Palermo-Catania fa parte, mira a promuovere il mercato singolo europeo, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale dei trasporti, migliorandone l'efficienza energetica e aumentandone la sicurezza", ha commentato, Vicepresidente BEI.Il Commissario per l'Economiaha aggiunto "l'Unione europea continua a sostenere importanti investimenti nella rete ferroviaria italiana".mentre il Commissario per i Trasportiha dichiarato "questo investimento su larga scala consentirà di compiere grandi passi avanti verso il completamento della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), aumentando la connettività in Sicilia e portando benefici diretti ai suoi cittadini e alle sue imprese"., amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, ha dichiarato "accogliamo con grande soddisfazione l'impegno della BEI nel sostenere finanziariamente i progetti di ammodernamento e potenziamento delle nostre infrastrutture ferroviarie, e l'attenzione particolare che ha rivolto verso il meridione e la Sicilia"."L'iniziativa presentata oggi è un esempio di come la sinergia tra pubblico e privato possa contribuire efficacemente a colmare il divario infrastrutturale del nostro Paese", ha sottolineat, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP., Chief Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: "Lo sviluppo di un patrimonio infrastrutturale moderno, sicuro e connesso, è centrale per poter ambire alla crescita sostenibile e duratura di tutto il Paese, e in particolare al rilancio del Mezzogiorno".14-03-2023 13:49