Ferrari, Lorenzo Giorgetti nominato Chief Racing Revenue Officer

Ferrari

(Teleborsa)

(Teleborsa) -ha annunciato l'ingresso in azienda dicon il ruolo di, riportando direttamente al CEO Benedetto Vigna.Giorgetti ha maturato una vasta esperienza nella crescita del business di prestigiose società sportive. Recentemente, è statoe ha svolto un ruolo decisivo nel rilancio commerciale e di marketing del club. In precedenza, ha guidato per un decennio laed è attualmente membro del board della Global Esports Federation."Siamo lieti di dare il benvenuto a Lorenzo in qualità di Chief Racing Revenue Officer - ha commentato il CEO Benedetto Vigna - Con la sua esperienza e la sua leadership, Ferrari svilupperà ulteriormente lein tutte le attività sportive - compreso il mondo in grande espansione degli Esports - e con l'appassionata community globale di tifosi"."Entrare a far parte di Ferrari è un vero onore, che accolgo con grande emozione e un profondo senso di responsabilità - ha detto Lorenzo Giorgetti - Emozione per le. E profondo senso di responsabilità nei confronti della storia e della tradizione Ferrari, oltre che di tutti coloro che nel mondo nutrono una passione unica per Ferrari".07-02-2023 09:56