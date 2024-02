Eventi e scadenze dell'1 febbraio 2024

Mercoledì 31/01/2024

Giovedì 01/02/2024

Amazon

Apple

Honeywell International

Merck

Panasonic Holdings

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- A Veronafiere, la 116a edizione della Rassegna Internazionale di Agricoltura. Manifestazione unica in Italia che presenta un'offerta completa rivolta a tutte le specializzazioni del settore agricolo. Interventi, convegni e focus su climate change, rinnovabili e hi-tech. 820Espositori, 20 Nazioni di provenienza e 140 Covegni e Workshop- Bruxelles - A seguito della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023, i leader dell'UE discuteranno della revisione intermedia del bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, compreso il sostegno all'Ucraina. Partecipa Ursula Von der Leyen- Immatricolazioni di gennaio a cura del Ministero dei Trasporti- Vertice OPEC Plus a Vienna- Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF) ha organizzato con Banca d'Italia, a Roma, una Conferenza pubblica tenuta da Philip R. Lane, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, su politica monetaria e inflazione08:30 -- Le commissioni Difesa di Camera e Senato svolgono, nell'aula della Commissione Difesa della Camera, l'audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto sulla dotazione di personale e mezzi delle Forze armate in funzione della partecipazione alla missione dell'Unione europea a garanzia delle rotte commerciali sul Mar Rosso09:00 -- Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte - Evento organizzato da Wall Street Italia. I protagonisti dell'industria del risparmio si confronteranno sull'evoluzione della professione. Tra gli interventi, i Presidenti di Fincantieri e ANASF, il Vice Presidente di Confindustria Grassi e gli AD di Allianz Bank, Banca Generali, Banca Mediolanum, Azimut Holding e FinecoBank09:00 -- 33ma edizione del convegno annuale del Sole 24 Ore che metterà sotto esame tutte le novità fiscali di quest'anno. Interverranno, tra gli altri, Maurizio Leo, Viceministro dell'economia e delle finanze e Ernesto Maria Ruffini, direttore generale dell'agenzia delle Entrate09:30 -- Campus Durando, Milano - AI al centro: Novità Applicazioni e Regole. Il Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca dell'Osservatorio Artificial Intelligence sarà l'occasione per presentare i numeri del mercato in Italia nel 2023, le progettualità più diffuse e le principali novità tecnologiche10:00 -- Paniere dei prezzi al consumo - Anno 202410:30 -- Roma - Il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI-FEI) illustrerà i risultati del Gruppo BEI in Italia nel 2023. La presentazione sarà tenuta da Gelsomina Vigliotti, Vice-Presidente BEI e Presidente FEI13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo Ferrari - CDA: Risultati consolidati del IV trimestre e dell'esercizio 2023 Geox - CDA: Esame Dati Preliminari (Ricavi Netti e Posizione Finanziaria Netta) al 31.12.2023- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo15:00 - Ferrari - Appuntamento: Webcast audio in diretta e conference call sui risultati annuali e del quarto trimestre 202301-02-2024 08:10