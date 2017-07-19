Dati
            Eventi e scadenze del 30 ottobre 2025

            void image (Teleborsa) -

            Giovedì 30/10/2025


            Appuntamenti:
            Festival della Scienza di Genova - 23ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Intrecci". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in 35 location, 19 mostre e 98 laboratori, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali (da giovedì 23/10/2025 a domenica 02/11/2025)
            Attività di Governo - Viceministro Rixi in India e Qatar - Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi sarà in missione ufficiale in India e in Qatar per una serie di incontri ad alto livello dedicati alla cooperazione nei settori della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti marittimi. L'obiettivo è quello di consolidare il ruolo dell'Italia come punto di approdo del Corridoio Imec che unirà India, Medio Oriente ed Europa (da lunedì 27/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
            Made in Italy Summit 2025 - Evento digitale - 6ª edizione del Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24, focalizzato sull'elaborazione di una una nuova politica industriale per sostenere l'export italiano nell'era nell'era del Trump bis. Interverranno tra gli altri, i Ministri Urso e Lollobrigida, gli AD di UniCredit, Cherry Bank, Trenitalia e SIMEST e i Presidenti di Agenzia ICE, Farmindustria e SACE (da martedì 28/10/2025 a giovedì 30/10/2025)
            Expo Industria 2025 - Quartiere fieristico di Italian Exhibition Group - Quarta edizione dell'evento dedicato a innovazione tecnologica, formazione e applicazioni pratiche per le imprese manifatturiere del Nordest. Promosso da Arroweld Italia, ci saranno oltre 70 brand presenti, italiani e internazionali e 20 seminari (da martedì 28/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
            A&T Nordest - Quartiere fieristico IEG di Vicenza - Terza edizione della manifestazione fieristica dedicata a tecnologie, innovazione e competenze per l'industria manifatturiera con più di 300 espositori, oltre 3.000 soluzioni tecnologiche e un programma composto da 70 eventi tra convegni specialistici e workshop, a cui prenderanno parte oltre 200 speaker (da martedì 28/10/2025 a giovedì 30/10/2025)
            Il Salone dei Pagamenti 2025 - Payvolution - Allianz MiCo Milano - 10ª edizione del più importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti "Talento Generativo". Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori (da mercoledì 29/10/2025 a venerdì 31/10/2025)
            BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi
            08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 3° trimestre 2025
            09:00 - Green & Net Zero Talk "Rigenerare l'economia: verso un modello sostenibile e circolare" - Sala Buzzati, Milano - Settima edizione dell'evento organizzato da RCS Academy. Partecipa, tra gli altri, Lara Ponti, Vice Presidente di Confindustria per la Transizione Ecologica e gli Obiettivi ESG
            11:30 - CDP e Poste Italiane - 150° anniversario risparmio postale - Auditorium La Nuvola, Roma - L'evento si svolge alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Parteciperà anche il ministro Giancarlo Giorgetti
            11:30 - Confindustria Assoimmobiliare - Assemblea 2025 - Scuderie di Palazzo Altieri, Roma - L'Assemblea, dal titolo "Europa e Italia. Il mercato dei capitali per la competitività dell'industria immobiliare", sarà dedicata al tema degli investimenti nel settore immobiliare. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Confindustria Assoimmobiliare, Albertini Petroni, il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Fitto, il ministro Urso e la Vicepresidente della BEI, Vigliotti
            13:00 - Utilitalia e SVIMEZ - Rapporto Sud 2025 - Camera dei Deputati - Quinta edizione del Rapporto Sud, "Le Utility per il rilancio economico del Mezzogiorno", un'indagine che Utilitalia redige sul settore delle utility nelle regioni meridionali con la collaborazione di SVIMEZ, valutandone gli impatti economici ed occupazionali
            14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria presso la Banca d'Italia a Firenze e annuncio tassi
            17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Camera dei deputati, Sala della Lupa - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà alla cerimonia commemorativa del 25° anniversario della morte di Riccardo Misasi. Sarà presente anche il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana
            Titoli di Stato:
            Tesoro - Asta Medio-Lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i
            Aziende:
            Amazon - Risultati di periodo
            Apple - Risultati di periodo
            BasicNet - Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati - CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 30 settembre 2025
            Bristol Myers Squibb - Risultati di periodo
            Eli Lilly - Risultati di periodo
            First Solar - Risultati di periodo
            Italgas - Appuntamento: Diffusione comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e Conference Call per la presentazione del Piano Strategico 2025-2031 alla comunità finanziaria
            Mastercard - Risultati di periodo
            Merck - Risultati di periodo
            Motorola Solutions - Risultati di periodo
            Prysmian - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo con Massimo Battaini, CEO di Prysmian
            S&P Global - Risultati di periodo
            Shell - Risultati di periodo
            Stellantis - Appuntamento: Live webcast e conference call - CDA: Consegne e ricavi del terzo trimestre 2025
            Xerox Holdings - Risultati di periodo


            (Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

            (Teleborsa) 30-10-2025 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Stellantis 9,339 -3,79 9.53.14 9,085 9,661 9,63
            Basicnet 6,86 +0,00 9.42.58 6,82 6,91 6,83
            Italgas 9,07 +2,25 9.52.47 8,98 9,115 8,995
            Prysmian 87,10 -5,02 9.53.10 84,32 88,88 85,12


