Eventi e scadenze del 18 novembre 2021

Macy's

(Teleborsa)

(Teleborsa) -24esima Frankfurt Euro Finance Week - L'Euro Finance Week è una importante assemblea del settore finanziario in Europa. L'evento tratta gli argomenti di attualità del settore e offre una piattaforma per lo scambio. Sarà possibile seguire gli eventi sul posto o in rete digitaleBanca d'Italia - L'economia della Toscana, del Piemonte e del Veneto - aggiornamenti congiunturaliConsiglio dell'UE - "Affari esteri" (Coesione) - I ministri responsabili della politica di coesione terranno un dibattito orientativo sul contributo dei programmi della politica di coesione alla ripresa, alle transizioni verde e digitale. Si concentreranno sulle sinergie tra i fondi della politica di coesioneIl Giornale d'Italia festeggia i suoi 120 anni. - L'evento, che avrà luogo a Milano, ripercorrerà attraverso le pagine del quotidiano alcune delle tappe più significative della storia del nostro Paese. Sarà presentata anche la nuova veste del giornale in versione digitale. Tra i vari interventi, quelli di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, Sergio Luciano, Direttore di Economy, e Vittorio Sgarbi, critico d'arte. Tra gli ospiti ci saranno personalità del mondo istituzionale, politico, economico e sociale, imprenditori e managerXIX Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione - Il Forum, organizzato a Roma da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti, è l'appuntamento annuale per l'agroalimentare che riunisce i maggiori esperti, opinionisti ed esponenti del mondo accademico, e rappresentanti istituzionali. Saranno presenti prestigiosi ospiti nazionali ed internazionali per affrontare temi correlati all'ambiente, alla salute e all'economia con spazi di approfondimento e la presentazione di indagini, ricerche ed esposizioni mirateParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di ottobre14.30 - CNH Industrial - Investor Day di Iveco Group - CNH Industrial annuncia che in previsione dello spin-off previsto ad inizio 2022, si terrà un Investor Day, in streaming, di Iveco Group- Risultati di periodo Kolinpharma - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo Sanlorenzo - Appuntamento: Presentazione analisti18-11-2021 08:10