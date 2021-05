Eventi e scadenze del 18 maggio 2021

Home Depot

Macy's

Motorola Solutions

Stellantis

Wal-Mart

(Teleborsa)

(Teleborsa) -G20 - G20 Sustainable Finance Roundtable in videoconferenzaG20 - Terzo Digital Economy Task Force Meeting in videoconferenza Growens - Appuntamento: Partecipazione all'Equity Forum – German Spring Conference Frankfurt 2021Istat - Posti vacanti nell'industria e nei servizi - Stime preliminari - I trimestre 2021Confindustria - Webinar "Be-Italy: indagine sull'attrattività del Paese" - Organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – in streaming15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema Cover 50 - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Esprinet - Appuntamento: Presentazione analisti Frendy Energy - Assemblea: Bilancio Gel - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Generali Assicurazioni - Appuntamento: Conference call con gli analisti per Informazioni Finanziarie al 31 marzo 2021- Risultati di periodo Labomar - Appuntamento: Partecipazione all'Equity Forum – German Spring Conference Frankfurt 2021- Risultati di periodo- Assemblea: Meeting annuale 2021degli azionisti in modalità virtuale Neodecortech - Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti Toscana Aeroporti - Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo18-05-2021 08:10