Eventi e scadenze del 18 aprile 2023

Domenica 16/04/2023

Lunedì 17/04/2023

Martedì 18/04/2023

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Varsavia e Bratislava - Visita di Stato nella Repubblica di Polonia e Visita Ufficiale nella Repubblica Slovacca del Presidente Mattarella- Nell'ambito della Presidenza giapponese del G7, avrà luogo a Karuizawa (Giappone) la Riunione dei Ministri degli Esteri del G7- Torna a Milano la settimana del design. Saranno oltre venti i quartieri della città coinvolti con più di 180 appuntamenti tra mostre, installazioni ed eventi- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Torna al Fuorisalone "Inspired in Barcelona", la mostra di design itinerante e aperta al pubblico. Quest'anno il concept della mostra sarà dedicato interamente alla luce e alla sua relazione con i corpi e con gli spazi- La 61a edizione del Salone del Mobile di Milano che si svolge a Fiera Milano Rho è considerata la più grande manifestazione mondiale del Mobile, appuntamento importantissimo per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredamento. Forum degli addetti ai lavori con 1962 espositori e migliaia di prodotti esposti. Cerimonia di inaugurazione alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni- 31esima edizione della biennale Euroluce, manifestazione dedicata al design dell'illuminazione che porta tra i padiglioni i migliori brand del settore. All'ultima edizione hanno partecipato oltre 420 espositori che si sono confrontati su innovazione tecnologica e illuminotecnica, eco-sostenibilità di apparecchi e fonti luminose, risparmio energetico e software più all'avanguardia, tra domotica e IoT- L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di piccola e media capitalizzazione, per presentare i risultati e le prospettive future a investitori internazionali. Sarà l'occasione per le società quotate di effettuare meeting in modalità one to one o in piccoli gruppi- Alla 22a edizione del Forum internazionale di Confcommercio, organizzato in collaborazione con Ambrosetti, sarà presentato un rapporto dell'Ufficio Studi con le previsioni economiche e le dinamiche occupazionali nel terziario di mercato. Interverranno, tra gli altri, i ministri Crosetto, Fitto, Calderone, Lollobrigida, Tajani, Salvini e Urso e i presidenti di Arera, GSE e Istat. L'evento si svolgerà a Roma a Villa Miani- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, partecipa al dibattito in plenaria del Parlamento europeo sulle relazioni UE-Cina, a Strasburgo- Paolo Gentiloni incontra, a Strasburgo, il ministro francese Clément Beaune- Riunione informale dei ministri dell'Ambiente- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema09:30 -- 3a edizione del Corporate Sustainability Hub, l'evento sul mondo della sostenibilità ambientale, economica e sociale, organizzata da CORE e 24 Ore Eventi. Intervento del Ministro Gilberto Pichetto Fratin. Tra gli altri, parteciperanno Nicola Lanzetta, Direttore Italia Enel; Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola; Roberto Tundo, Chief Technology, Innovation & Digital Officer Gruppo FS Italiane e Eugenio Santagata Chief Public Affairs & Security Officer Tim e CEO Telsy10:30 -- Lectio Magistralis del Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati: "Riforme Istituzionali e Sviluppo Economico". Iniziativa promossa da SPES - Scuola di Politiche Economiche e Sociali13:15 -- La Commissione Attività produttive svolge l'audizione del Ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di ricerca applicata14:00 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi14:00 -- Confronto tra politica, istituzioni e mondo accademico su immobili pubblici e territori con il workshop dell'Agenzia del demanio "Le cinque R dell'Immobile Pubblico - Rigenerazione, Ricostruzione, Recupero, Riuso, Resilienza" che si svolge presso la Facoltà di Architettura dell'Università La Sapienza. Interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Lucia Albano e il DG dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme14:30 -- Si terrà presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi il convegno sui temi della sicurezza informatica con prestigiosi esperti nazionali e internazionali15:30 -- L'Inaugurazione del corso di alta formazione ABI "La sfida della sostenibilità", si svolge a Roma. Interviene Antonio Patuelli, Presidente ABI. Relazioni di Luigi Federico Signorini, Presidente IVASS e e Direttore Generale Banca d'Italia, Lucia Calvosa, Presidente Comitato Italiano Corporate Governance e Presidente ENI e Cesare Mirabelli, Presidente Emerito Corte Costituzionale- Comunicazione BTP Short - BTP€i Acea - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 in prima convocazione - in seconda convocazione il 20 aprile Ascopiave - Assemblea: Prima convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 Banca Mediolanum - Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo Brunello Cucinelli - CDA: Approvazione dei dati di Ricavi Netti al 31 marzo 2023 Brunello Cucinelli - Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari Cofle - Appuntamento: Presentazione analisti Culti Milano - Assemblea: Bilancio D'Amico - Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione piano strategico 2023 - intervengono Nicola Monti, AD di Edison e Massimo Quaglini AD di Edison Energia - h 11.30 Eems - CDA: Bilancio Esprinet - Appuntamento: Partecipazione all'evento Mid & Small in London, organizzato da Virgilio IR Generalfinance - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo Industrial Stars Of Italy 4 - Assemblea: Bilancio Inwit - Assemblea: Bilancio Iscc Fintech - Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo Matica Fintec - Assemblea: Bilancio Moncler - Assemblea: Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2022- Risultati di periodo Piaggio - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 in prima convocazione (eventuale seconda convocazione il 19 aprile) Promotica - Appuntamento: Presentazione analisti Redelfi - Assemblea: Bilancio Tenax International - Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo Vianini - Assemblea: Bilancio18-04-2023 08:10