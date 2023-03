Eventi e scadenze del 17 marzo 2023

Mercoledì 15/03/2023

Giovedì 16/03/2023

Venerdì 17/03/2023

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Il Congresso si svolge a Rimini. Tra gli interventi: Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri, Yolanda Diaz, seconda vicepresidente della Spagna e ministro del Lavoro, Linda Laura Sabbadini, direttrice ISTAT, Calenda e Conte- La 26esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo si terrà a Napoli. All'inaugurazione della BMT, importante luogo di incontro per gli operatori del settore, parteciperà il ministro del Turismo Daniela Santanchè- All'Assemblea, che si svolge a Roma, interverranno, tra gli altri, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro per le Disabilità, il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali e il Presidente dell'Istat- Casa e bonus fiscali - Novità, problematiche e prospettive – Catanzaro- Olanda e Lettonia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Grecia e Lussemburgo - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Spagna, Belgio, Bielorussia e Croazia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Turchia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Il Festival si svolge a Napoli ed è organizzato dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e da Quotidiano del Sud-l'AltraVoce dell'Italia. Focus su capitale umano, logistica dell'energia, industria del mare e reti di trasporto. Interverranno, tra gli altri, Fitto, Gentiloni, Urso, Sangiuliano, gli AD e DG di Terna e Iren, gli AD di A2A, Fincantieri, Webuild, Open Fiber e CDP, i Presidenti di UniCredit, SIMEST e Unipol, il Vice presidente esecutivo di Italo, il Direttore Italia del Gruppo Enel e il Public Affairs Director Eni.12:30 -- La conferenza stampa di presentazione del FIM ENEL MotoE™ World Championship 2023 si terrà presso l'Autodromo di Vallelunga. Il lancio del nuovo campionato sarà l'occasione per incontrare Francesco Starace (CEO di Enel), Elisabetta Ripa (CEO di Enel X Way) Carmelo Ezpeleta (CEO di Dorna) e Claudio Domenicali (CEO di Ducati)15:00 -- Incontro organizzato da Anac sulla misurazione della corruzione, a cui interverranno sia esponenti del mondo accademico, che dell'Istat, di Re-act e dell'Autorità nazionale anticorruzione- Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB Banca Popolare di Sondrio - CDA: Bilancio Centrale Del Latte D'Italia - CDA: Bilancio Civitanavi Systems - Appuntamento: Presentazione analisti Fidia - CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 Gel - CDA: Bilancio Intermonte Partners Sim - CDA: Bilancio Interpump - CDA: Bilancio Matica Fintec - CDA: Bilancio Newlat Food - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio Salcef Group - Appuntamento: Presentazione analisti Softlab - CDA: Bilancio17-03-2023 08:10