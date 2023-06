Eventi e scadenze del 15 giugno 2023

Lunedì 12/06/2023

Giovedì 15/06/2023

(Teleborsa) -- L'evento riunirà tre conferenze internazionali di città: il 14° Metropolis World Congress, la Eurocities Annual Conference e il sesto OECD Champion Mayors Summit for Inclusive Growth Initiative. Parteciperanno 300 città in tutto il mondo e più di 1.000 politici, esperti e rappresentanti della società civile- Il Congresso Nazionale, organizzato da FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), si svolge a Roma, Ergife Palace Hotel. "Il nostro destino nelle nostre mani" è il titolo scelto per l'evento. Tra gli interventi, i CEO di Intesa Sanpaolo, Bper, Mps, BancoBpm, Bnl Bnp Paribas, Crédit Agricole Italia e Unicredit, il DG di Iccrea Banca, il Segretario generale FABI e i presidenti di Unipol group e Abi- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- L'evento internazionale di riferimento sull'Intelligenza Artificiale si svolge a Rimini Fiera, in occasione del WMF - We Make Future. Interverranno esperti di settore e aziende che da tutto il mondo porteranno esperienze e prospettive sullo sviluppo dell'AI, mentre nel distretto fieristico dedicato verranno presentati tool e software innovativi, insieme a prototipi tecnologici e robotica avanzata- La Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale si svolge a Rimini Fiera. Tech, Digital, AI e Social Innovation, con oltre 100 eventi e un format che abbina Area Fieristica, Formazione, Incontri B2B, Networking, Cultura, Concerti, Show e Intrattenimento- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa all'11° Annual Meeting of the Board of Governors of the European Stability Mechanism (ESM)- La conferenze di Bruxelles avrà luogo nel palazzo Europa del Consiglio, a Bruxelles. Al discorso di apertura dell'alto rappresentante seguiranno alcune dichiarazioni dei paesi che ospitano il maggior numero di rifugiati siriani nella regione. I ministri degli Esteri terranno quindi una discussione politica sui molteplici aspetti della crisi siriana e saranno annunciati impegni di finanziamento- La 29a edizione sarà a Rimini presso il Palacongressi. Grande evento italiano dedicato a trading, investimenti e digital finance, punto di riferimento del settore. Saranno presenti esperti di IG, trader, formatori ed esperti del settore, in numerosi seminari e sessioni formative- Messico - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontra, a Città del Messico, il Presidente Andrés Manuel López Obrador- La Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea e la Banca Mondiale organizzano a Roma il workshop congiunto su "Commercio estero, catene del valore e legami finanziari nell'economia globale". Interventi, tra gli altri, di Piero Cipollone (Vice Direttore Generale Banca d'Italia), Laura Alfaro (Harvard University), Julian Di Giovanni (FED di New York) e Ralph Ossa (University of Zurich, World Trade Organization)- Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario- Inizia la riunione di politica monetaria- Lussemburgo - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il ministro Giorgetti09:30 -- Dibattito tra i rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali, della politica e dell'industry per fare il punto sull'evoluzione dello scenario e sulle sfide future. L'evento è organizzato da Digital360 presso Roma Eventi, Piazza di Spagna. Tra gli interventi, il Presidente di Digital360, il Sottosegretario Butti, il Vice Presidente del Senato Gasparri e gli AD di WindTre, TIM, iliad e Open Fiber10:00 -- La 41esima Assemblea nazionale annuale di Confcooperative si svolge a Roma. Una mattinata di incontro e di confronto con la politica alla presenza di 1.000 cooperatori. Sono attesi gli interventi dei ministri Salvini, Urso, Fitto, Lollobrigida (video intervento), Santanchè, Zangrillo, Leo, Bellucci, e del viceministro Sisto10:30 -- Fondazione Ricerca & Imprenditorialità presenta il primo rapporto in Italia sul "Mercato dei Servizi Professionali di Open Innovation". L'evento, che si svolge a Roma, è finalizzato a favorire un confronto aperto tra istituzioni, mondo accademico e imprenditoriale sul tema dell'Open Innovation. Tra gli interventi, il Sottosegretario Bitonci e il Presidente di The European House-Ambrosetti11:00 -- Presentazione dell'outlook della società sul secondo semestre 2023. Durante l'appuntamento, Raphael Gallardo, chief economist, e Kevin Thozet, membro del Comitato Investimenti di Carmignac, presenteranno i trend macro e di mercato attuali, il loro impatto sugli investitori, e le strategie di investimento della società in questo scenario.11:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia del Friuli Venezia Giulia"11:00 -- L'evento si svolge presso lo Spazio eventi di Intesa Sanpaolo a Milano. Tra gli interventi, Carlo Messina (CEO Intesa Sanpaolo), Tara Brady (President Google Cloud for Europe, Middle East and Africa), Antonio Valitutti (AD Isybank) e Stefano Barrese (Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo)11:30 -- L'assemblea FEduF – Il diritto all'educazione finanziaria come fattore di equità economica e sociale, si svolge a Milano. Organizzata da FEduF. Indirizzi di apertura di Stefano Lucchini, Presidente FEduF e Antonio Patuelli, Presidente AbiMilano13:00 -- La presentazione della nuova maglia della nazionale di Atletica Leggera, di cui Frecciarossa è partner, si svolgerà al Salone d'Onore del Coni. Interverranno Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luigi Corradi, AD e DG Trenitalia e Stefano Mei, Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Saranno presenti anche alcuni degli atleti più rappresentativi della nazionale italiana di atletica13:45 -- Riunione di politica monetaria ad Francoforte e annuncio tassi14:00 -- Il Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2022-2023 dell'Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, si propone di illustrare nel dettaglio quale è lo stato di digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. L'evento si svolge al Campus Durando, a Milano e Online Streaming14:00 -- Il convegno avrà luogo presso la sede centrale della Corte dei conti, a Roma. I lavori del convegno, organizzato dalla Procura generale dell'Istituto, saranno aperti dal Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino. Tra gli interventi, Federico Freni, Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze. Presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, si svolge l'audizione Abi su interventi a sostegno della competitività dei capitali. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi14:30 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia del Lazio"14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo De' Longhi - Appuntamento: Presentazione analisti Eles - Assemblea: Bilancio Gpi - Appuntamento: Presentazione analisti Italgas - Appuntamento: Diffusione Comunicato stampa e Strategy Presentation - Il Top Management di Italgas presenterà il Piano Strategico 2023-2029 Italgas - CDA: Piano Strategico 2023-2029