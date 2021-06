Eventi e scadenze del 15 giugno 2021

Oracle

(Teleborsa)

(Teleborsa) -G20 - U20 SummitG20 - MACS - Meeting of Agriculture Chief Scientists e 5° International Financial Architecture (IFA) Working Group Meeting - in videoconferenzaFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaBanca d'Italia - Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centraliOECD Global Forum on Responsible Business Conduct - Il Segretario Generale dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) Mathias Cormann darà il via a 3 giorni di discussioni su come si possano raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e affrontare il cambiamento climatici.Vertice internazionale UE - USA - Il Vertice internazionale si svolge a Bruxelles. Per l'Unione europea ci sarà il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e il Presidente della Coomissione europea, Ursula von der Leyen. Per gli Stati Uniti ci sarà il Presidente, Joe Biden10.00 - FS Italiane - Il Treno della Dolce Vita - Conferenza stampa di presentazione del Treno della Dolce Vita, in diretta streaming. Interverranno: Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri - Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico - Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo - Mauro Alessandri, Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità Regione Lazio. Saluti di benvenuto di Virginia RaggiLuigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale TrenitaliaPaolo Barletta, CEO Arsenale S.p.A.14.30 - Italgas Strategic Plan 2021-2027 - Presentazione del Piano strategico Italgas 2021-2027 in formato virtuale15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Regolamento medio-lungo Almawave - Appuntamento: Presentazione analisti Cyberoo - Appuntamento: Presentazione analisti Esprinet - Appuntamento: Presentazione analisti Fidia - Assemblea: Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 (prima convocazione) Italgas - Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e conference call per la presentazione del piano strategico nello stesso giorno La Doria - Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo Piquadro - CDA: Bilancio Pirelli - Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 Unieuro - Assemblea: Approvazione del bilancio al 28 febbraio 2021Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza per la variazione delle coordinate bancarie di addebito delle rate delle eccedenze 2020, da parte di coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al Servizio PCE 202015-06-2021 08:10