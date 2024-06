Eventi e scadenze del 13 giugno 2024

Martedì 11/06/2024

Mercoledì 12/06/2024

Giovedì 13/06/2024

Adobe Systems

Stellantis

(Teleborsa) -- La Settimana europea dell'energia sostenibile (EUSEW), è il più grande evento annuale dedicato alle energie rinnovabili e all'uso efficiente dell'energia. Si svolgerà in modalità ibrida- L'evento annuale promosso da ABI in collaborazione con DIPO per supportare le banche e gli intermediari finanziari nella gestione dei rischi e nell'adozione di scelte organizzative più consapevoli. La XXIV edizione si svolgerà a Milano presso l'Auditorium Bezzi Banco BPM- Inizia la riunione di politica monetaria- Lussemburgo - I ministri si riuniranno per discutere su Programma legislativo, Schengen, Asilo e migrazione, Lotta al traffico di droga e alla criminalità organizzata e Sicurezza interna- Bruxelles - Vertice dei Ministri della Difesa della NATO presieduta dal Segretario Generale, Jens Stoltenberg. Al termine conferenza stampa- Si svolge a a Borgo Egnazia, in Puglia, il Vertice, a presidenza italiana, dei Capi di Stato e di Governo del G7, il gruppo delle principali economie industrializzate del mondo. Riunisce i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, oltre al Presidente del Consiglio Europeo e alla Presidente della Commissione Europea in rappresentanza dell'Unione Europea09:30 -- Salone delle Fontane, Roma - Presentazione del Rapporto 2024 Welfare Index PMI e premiazione delle Imprese Welfare Champion10:00 -- Il mercato del lavoro - I Trimestre 202410:30 -- Presentazione del volume "Proteine nella dieta mediterranea", realizzato da Fondazione Istituto Danone con la supervisione di un Board Scientifico di eccellenza per promuovere una possibile alleanza tra il mondo scientifico e quello istituzionale, mirata a implementare la conoscenza della Dieta Mediterranea e favorirne la sua adesione10:30 -- L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha indetto un incontro di presentazione agli stakeholder delle novità in materia di regole tecniche per l'esercizio e la raccolta a distanza del gioco pubblico11:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di consegna della bandiera agli atleti in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 202413:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l'audizione di Sandro Raimondi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento14:00 -- Milano - L'evento di Italian Insurtech Association si concentra su tendenze e innovazioni nella gestione dei sinistri, evidenziando l'uso di IA, automazione, IoT, Blockchain, Big Data e Analytics. Sarà presentato lo studio "Claims (Re)Generation" che esplora i benefici e i rischi dell'IA Generativa nei sinistri, in collaborazione con EY14:00 -- La Commissione Cultura svolge l'audizione del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nell'ambito dell'esame recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca14:30 -- Roma, Sede del GSE - In occasione della Giornata Mondiale del Vento 2024 l'ANEV ha organizzato il Convegno "I nuovi obiettivi del PNIEC ed il ruolo centrale delle reti e dei sistemi di accumulo come fattori abilitanti per il completo sviluppo dell'eolico". Tra gli interventi, i Presidenti del GSE e dell'ANEV e il Ministro Pichetto Fratin15:30 -- Roma, Hotel De Russie - presentazione dell'Annual Report 2023 dal titolo "Come la birra c'è solo la birra". Durante l'evento, interverranno il Presidente e il Vice Presidente di AssoBirra. È prevista inoltre la partecipazione di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy18:00 -- Brindisi - Il Presidente Mattarella sarà al Pranzo in onore dei Capi di Stato e di Governo e delle altre personalità partecipanti al vertice G7 (chiuso alla stampa)- Asta medio-lungo- Risultati di periodo Eles - Assemblea: Bilancio Eligo - CDA: Bilancio Jonix - Assemblea: Bilancio Simone - Assemblea: Bilancio14:00 -- Appuntamento: USA - Stellantis Investor Day13-06-2024 08:10