Eventi e scadenze del 10 gennaio 2024

Martedì 09/01/2024

Mercoledì 10/01/2024

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Si svolge a Las Vegas il Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo. L'intelligenza artificiale sarà uno dei temi principali dell'edizione di quest'anno- East End Studios, Milano - "Nothing about us, without us, is for us: contratto 2023" (Nulla che riguarda noi, senza di noi, è per noi) è il titolo dell'evento, organizzato da FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani). Tra i temi, nuovo CCNL delle banche, tassi d'interesse, IA, previdenza complementare, occupazione per i giovani e riscossione fiscale- L'edizione invernale di Pitti Uomo, la numero 105, si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze. Verranno presentate le collezioni Autunno/Inverno 2024-2025- Banche e moneta: serie nazionali- Namur, Belgio - La Presidenza belga ospita il suo primo importante evento nel campo dell'occupazione e e degli affari sociali. Questo incontro informale del Consiglio riunisce i ministri degli Stati membri dell'UE, i rappresentanti del Parlamento europeo e i ministri dei Paesi dell'EFTA- Madrid - Forum unico in Spagna in cui i maggiori investitori internazionali possono conoscere la situazione attuale delle principali società quotate spagnole. SID riunisce aziende dei settori più importanti dell'economia spagnola, come banche, aziende tecnologiche, energia, sicurezza, infrastrutture e turismo. Interviene Luis de Guindos, Vicepresidente della BCE09:30 -- Nella seduta di mercoledì, hanno luogo le Comunicazioni del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina10:00 -- L'evento sarà introdotto da Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, il quale illustrerà la posizione della Confederazione sulla manovra di bilancio approvata e sulle prospettive future delle politiche riguardanti il settore immobiliare11:00 -- Sede italiana di S&P Global, Milano - Alla conferenza verranno presentati gli outlook di S&P per il credito globale e per il contesto macroeconomico dell'Eurozona, oltre che per le emittenti corporate e il settore bancario dell'Italia14:30 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione di Raffaele Langella, direttore generale della Confindustria- Asta BOT10-01-2024 08:10