Estee Lauder annuncia tagli a posti lavoro

Estee Lauder

(Teleborsa) -taglierà dal 3% al 5% la sua forza lavoro. Lo ha annunciato il colosso dei cosmetici, ampliando così i suoi sforzi per sostenere i margini di profitto, poiché - ha spiegato - la ripresa delle sue attività in Cina richiede più tempo del previsto.Le azioni sono salite del 20% a 160,07 dollari nelle negoziazioni pre-mercato di Wall Street dopo che la società ha battuto le stime in termini di utili, nel secondo trimestre. Tuttavia, il titolo rimane ben al di sotto del suo massimo record di gennaio 2022, pari a 374,20 dollari.Il produttore di rossetti MAC, nel tentativo di contrastare il calo dei margini dovuto all'indebolimento della domanda per i suoi prodotti, principalmente nel settore del travel retail in Cina e in Asia, ha avviato lo scorso trimestre un piano di recupero degli utili. Estee prevede di ottenere un, in aumento rispetto al range di 800 milioni - 1 miliardo di dollari stimato in precedenza.Estee contava circa 62.000 dipendenti in tutto il mondo, a giugno 2023. Di questi, il 71% erano dipendenti a tempo pieno, il 16% temporanei e il 13% part-time.L'azienda ha inoltrein quanto la ripresa è stata molto più lenta, con i consumi in difficoltà in Cina mentre la seconda economia più grande del mondo lotta con un tasso di disoccupazione giovanile più elevato e una crisi immobiliare.05-02-2024 14:58