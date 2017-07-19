Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            ERG entra nel settore dei Battery Energy Storage Systems con impianto in Sicilia

            News Image (Teleborsa) - ERG, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha avviato il primo impianto BESS (Battery Energy Storage Systems) a Vicari (Palermo), con una potenza di 12,5 MW, una capacità nominale di accumulo pari a 50 MWh e un ciclo di carica e scarica di circa 4 ore.

            L'impianto, progettato e realizzato da NHOA Energy, azienda italiana leader nei sistemi di accumulo energetico su larga scala, è equipaggiato con batterie al litio ferro fosfato (Li-Ion LFP) ed è situato all'interno della sottostazione elettrica di ERG a cui sono connessi i vicini parchi eolici di Vicari (37,5 MW) e di Roccapalumba (46,8 MW).

            "Siamo soddisfatti dell'avvio del nostro primo progetto BESS, sarà anche un banco di prova per acquisire competenze operative in una tecnologia che ci aspettiamo farà sempre più parte dei nostri piani di sviluppo - ha detto l'AD Paolo Merli - L'impianto sarà gestito grazie a strumenti digitali sviluppati in parte internamente, facendo leva sulla nostra esperienza maturata nella gestione di impianti modulabili. Attualmente stiamo lavorando allo sviluppo di una pipeline di progetti, alcuni anche in fase avanzata, in Italia, UK e Spagna".

            (Foto: Sungrow EMEA su Unsplash)

            (Teleborsa) 05-11-2025 08:22

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Erg 22,90 +0,44 9.59.36 22,72 22,94 22,90


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.