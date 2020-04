Eni gas e luce, Lorenzo Cassol vince sfida "Passaggio a Nord-Est - Short Movie Challenge"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Lorenzo Cassol si aggiudica la vittoria di "Passaggio a Nord-Est – Short Movie Challenge", il(Gruppo ENI , il più importante festival di cortometraggi in Italia, per trovare un soggetto che riuscisse a"FM 29.010", il soggetto vincitore, racconta la storia tragicomica, a tratti paradossale, del rapporto di animosità tra due vicini di casa abitanti di Ebon, un paesino situato nelle Dolomiti Bellunesi rimasto isolato a causa di una tempesta. I due testardi protagonisti della storia dovranno mettere da parte i dissapori e unire le loro energie per un obiettivo comune.con decine di candidature inviate che sono state poi attentamente esaminate dalla giuria selezionata. I soggetti che più hanno convinto la giuria sono entrati nella short list per la presentazione finale che si è svolta in modalità streaming e che ha decretato la vittoria del giovanissimo Cassol."FM 29.010" si trasformerà in un cortometraggio, prodotto da Eni gas e luce e diretto da Lorenzo Cassol. Oltre che nei punti vendita e attraverso una pianificazione ad hoc, il cortometraggio verrà distribuito su tutte le properties digitali di Eni gas e luce e sul sito www.enigaseluce.com.28-04-2020 12:30