Eni, collaborazione con Equinor per progetto eolico offshore in Norvegia

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Equinor e Vargrønn, la compagnia di energie rinnovabili fondata da HitecVision e Eni , hanno siglato un accordo di collaborazione per la partecipazione congiunta alla procedura competitiva preannunciata dalle autorità norvegesi per lo sviluppo di impianti eolici offshore galleggianti, una delle aree più rilevanti al mondo per quanto riguarda la disponibilità di risorse eoliche.Il Ministero Norvegese del Petrolio e dell'Energia, infatti, ha identificato due aree per l'assegnazione di concessioni marine destinate allo sviluppo di rinnovabili offshore (Utsira Nord and Sørlige Nordsjø II) e al momento le autorità sono impegnate nella definizione del processo di gara."Il Mare del Nord ha risorse eoliche tra le più rilevanti al mondo. Un parco eolico a Utsira Nord potrebbe rappresentare il prossimo progetto su larga scala a dare impulso all'industrializzazione dell'eolico offshore galleggiante e creare nuove opportunità per l'industria norvegese.e per posizionare l'eolico offshore galleggiante come nuovo settore industriale in grado di accelerare la transizione energetica. Equinor, in qualità di leader nello sviluppo di progetti eolici offshore, ha l'esperienza e le capacità necessarie per sviluppare il prossimo parco eolico offshore galleggiante su vasta scala in Norvegia, dopo quello di Hywind Tampen", affermanell'eolico offshore galleggiante contribuendo così alla crescita della Norvegia come nazione leader in campo energetico.. La nascita di un mercato domestico per l'energia da fonte eolica offshore, in particolare con fondazioni galleggianti, sarà cruciale sia per lo sviluppo di un'industria nazionale norvegese in questo settore, sia per il posizionamento di nuove tecnologie in un mercato globale in crescita. Vårgrønn e le aziende che la compongono mettono a disposizione le proprie competenze e il proprio impegno per aiutare lo sviluppo ulteriore di un'industria nuova nell'ambito del settore delle energie rinnovabili in Norvegia" commenta06-05-2021 08:18