Enel, upgrade a Buy da BofA: ha ricetta per essere utility integrata più attraente in Europa

(Teleborsa) -(BofA) ha migliorato a "" da "Hold" lasu Enel , alzando anche ilper azione dai precedenti 6,80 euro. Gli analisti affermano che Enel ha "" e vedono un miglioramento della qualità degli utili, un calo del costo del capitale e una bassa esposizione alle numerose incertezze che affliggono il settore. Inoltre, un solido bilancio offre flessibilità per migliorare l'EPS o aumentare i rendimenti per gli azionisti, supportando al contempo un dividend yield in crescita a oltre il 7%.Viene ricordato che Enel sta virando. Il suo nuovo piano strategico 2025-27 vedrà circa il 60% del capex speso per le reti (rispetto al 30% con la precedente gestione) e circa il 30% per le energie rinnovabili (rispetto al 45%), un mix quasi identico a. Queste divisioni dovrebbero contribuire a oltre il 70% all'EBITDA nel 2027, in aumento rispetto al 60% nel 2023.BofA fa anche notare che Enel ha uno dei bilanci più solidi del settore dopo aver eseguito con successo 11,5 miliardi di euro di cessioni, con ND/EBITDA stabile a circa 2,7 volte nel periodo 2025-27. Vede undi azioni, che potrebbero aumentare l'EPS 2027 a circa il 4-8% in più rispetto ai conti correnti e aumentare il CAGR EPS 2025-28 al 3,1-5,5%.Le azioni di Enel sonorispetto a quelle di concorrenti comee Iberdrola, mache hanno goduto di uno spread in calo rispetto alla Germania. Ha una bassa esposizione alle incerte prospettive sui prezzi dell'energia in Europa e una bassa esposizione alle incerte prospettive sulla politica energetica negli Stati Uniti."Riteniamo che Enel offra il rendimento più elevato di qualsiasi large cap nel settore con DPS in crescita - si legge nella ricerca - Prevediamo(con un ipotetico rialzo al 31% se il margine di bilancio fosse utilizzato per dividendi speciali)".03-12-2024 11:55