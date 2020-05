Enel Green Power connette in rete altri 50MW del parco eolico High Lonesome

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, controllata americana nelle rinnovabili del, ha, il più grande in esercizio presente nel portafoglio globale del Gruppo, situato nelle contee di Upton e Crockett inE' stata così. Si prevede che l'impianto, evitando l'emissione di oltre 1,2 milioni di tonnellate di CO2. L'aggiunta degli ulteriori 50 MW è stato consentito da uncon l'azienda di prodotti alimentari e bevandeper la fornitura di elettricità "rinnovabile" per 20,6 MW. L'energia fornita sarà sufficiente a produrre l'equivalente di quasi 800 milioni di vasetti di yogurt e di oltre 80 milioni di galloni di latte l'anno.Inoltre, EGPNA hai dueda 105 MW, e la, da 29,4 MW, situati ad. Riverview e la Fase 2 di Castle Rock Ridge forniranno l'energia prodotta e i relativi crediti da rinnovabili al gestore del sistema elettrico della Provincia, Alberta Electric System Operator in base a due Renewable Energy Support Agreements di durata ventennale. I due parchi eolici dovrebbero generare circa 493 GWh all'anno, evitando l'emissione in atmosfera di circa 335.500 tonnellate di CO2 ogni anno."La connessione in rete di questi tre nuovi parchi eolici è un'ulteriore dimostrazione del fatto che Enel mantiene il proprio impegno finalizzato alla crescita del portafoglio globale di rinnovabili", ha dichiarato, ricordando che nel corso delsono stati inoltrein tutto il mondo, che hanno determinato ildel nostro portafoglio in termini di capacità e di produzione.nella costruzione del parco eolico da 500 MW di, in Texas, ammonta a circaUSA. L'investimento totale relativo allasupera idi dollari canadesi., attualmente Enel gestisce il parco eolico da 63 MW di, ubicato nella contea di Scurry, e la prima fase da 252 MW dell'impianto solare di, nella contea di Upton. La, da 245 MW, è attualmente in costruzione e una volta completata lo renderà uno dei più grandi impianti solari nello Stato americano., Enel Green Power gestisce anche ladel parco eolico da 76,2 MW dia Pincher Creek, in esercizio dal 2012, per un portafoglio complessivo di oltre 210 MW nel Paese.Lo svolgimento dei lavori di costruzione di High Lonesome, di Riverview e della Fase 2 di Castle Rock Ridge si basa sul modello di cantiere sostenibile varato da Enel Green Power, nello specifico una serie di best practice che puntano a minimizzare l'impatto ambientale dei lavori.21-05-2020 04:17