Elica, siglata partnership con team corse di Ducati

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Elica , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha siglato una, in vista dell'inizio del campionato del mondo MotoGP 2024. Per la stagione che sta per iniziare i l brand Elica avrà visibilità sulla carena della Ducati Desmosedici GP, sulla tuta dei piloti e sulle divise del team, si legge in una nota."Elica condivide con Ducati valori e una storia comune, quella di un'impresa del centro Italia che ha saputo trasformarsi attraversando diverse epoche espandendosi a livello globale, rimanendo fedeli alle proprie origini italiane - ha commentatodel Gruppo Elica - Ingegno, innovazione, design e capacità di sfidare l'ordinario con successo sono per Elica, come per Ducati, alla base degli sforzi per primeggiare a livello internazionale".Elica debutterà ufficialmente al fianco di Ducati Corse in occasione del, che verrà disputato dall'8 al 10 marzo 2024."Questa partnership rappresenta una prima assoluta per Elica nel mondo del motorsport - commentadel Gruppo Elica - Un investimento che ci consentirà di accelerare ulteriormente la nostra visibilità sui mercati mondiali e di arrivare con velocità e distintività a clienti, consumatori e partner che apprezzano il valore del Made in Italy e l'equilibrio tra design e performance, attitudini che un grande brand come Ducati è in grado di veicolare a livello globale".30-01-2024 10:15