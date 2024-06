Edil San Felice, da RFI commessa di 48 milioni in collaborazione con Manelli Impresa

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Edil San Felice , primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, ha ottenuto l'aggiudicazione di una commessa in ambito ferroviario da(Gruppo FS). L'aggiudicazione, spiega una nota, avviene nel contesto di un raggruppamento temporaneo d'imprese (RTI), primario player nell'ambito delle costruzioni generali.All'interno del raggruppamento, la quota di Edil San Felice sarà pari ad Euro 12.194.941,37. L'appalto, che avrà una durata di quattro anni, prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria all'interno di 54 stazioni di RFI nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta.I lavori hanno l'obiettivo die relative pertinenze, attraverso diversi lavori di riqualificazione, adeguamento impianti e impermeabilizzazione, permettendo un restyling delle stazioni ferroviarie interessate in grado di garantire un più alto livello di sicurezza per i passeggeri.Per Edil San Felice si tratta di un "traguardo significativo nel proprio percorso di crescita ed espansione" anche in settori contigui, come dichiarato in sede di IPO. L'appalto in questione, infatti, rappresenta la prima commessa della Società nel settore della manutenzione ferroviaria, ovvero il principale segmento target per l'espansione orizzontale della propria attività."Per Edil San Felice questo risultato è un" - ha commentato. "Riuscire ad ottenere una commessa così rilevante in un settore che guardavamo da tempo con grande interesse, è per me motivo di orgoglio, ed è la dimostrazione che con la passione, la dedizione e i giusti mezzi, possiamo guardare molto lontano. La manutenzione ferroviaria,sia straordinaria che ordinaria, rappresenta un mercato con una forte crescita della domanda e sul quale puntiamo molto per il prosieguo del nostro percorso di espansione. Siamo convinti che, anche attraverso la nostra recente riorganizzazione interna,di questo segmento".13-06-2024 08:46