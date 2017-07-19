Dati
            Notizie Teleborsa

            Diasorin, ricavi in crescita ma utile netto in lieve calo: a ribasso guidance 2025

            News Image (Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Diasorin ha approvato i risultati consolidati dei primi nove mesi del 2025. I ricavi si sono attestati a 900 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024 (+5% a cambi costanti, +6% escludendo il business COVID). L'EBITDA adjusted è pari a 302 milioni di euro, anch'esso in crescita del 3% (+7% a cambi costanti), con un'incidenza sui ricavi stabile al 34%. L'utile netto adjusted ammonta a 174 milioni di euro, in lieve calo dell'1%.

            La crescita è stata trainata dall'immunodiagnostica ex-COVID (+6%), grazie alle buone vendite dei test di specialità CLIA e alla strategia ospedaliera negli Stati Uniti, e dal comparto molecolare ex-COVID, sostenuto dalle vendite dei test di specialità sulla piattaforma LIAISON MDX®. In flessione, come previsto, i test legati al COVID (-53%).

            A livello geografico, Nord America registra ricavi per 446 milioni (+6%), Europa 315 milioni (+4%) e Resto del mondo 129 milioni (-4%), penalizzato dal mercato cinese e dal programma di regolamentazione VBP.

            La società prevede per l'intero 2025 una crescita dei ricavi ex-COVID di circa il 5% (dall'8%) e un margine EBITDA adjusted intorno al 33% (dal 34%), confermando una generazione di cassa positiva (free cash flow: 161 milioni di euro) e una posizione finanziaria netta solida a -617 milioni.

            (Teleborsa) 05-11-2025 18:54

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Diasorin 74,26 -2,75 17.35.21 74,08 75,88 75,38


