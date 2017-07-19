Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Diasorin, ricavi in crescita ma utile netto in lieve calo: a ribasso guidance 2025
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Diasorin ha approvato i risultati consolidati dei primi nove mesi del 2025. I ricavi si sono attestati a 900 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024 (+5% a cambi costanti, +6% escludendo il business COVID). L'EBITDA adjusted è pari a 302 milioni di euro, anch'esso in crescita del 3% (+7% a cambi costanti), con un'incidenza sui ricavi stabile al 34%. L'utile netto adjusted ammonta a 174 milioni di euro, in lieve calo dell'1%.
La crescita è stata trainata dall'immunodiagnostica ex-COVID (+6%), grazie alle buone vendite dei test di specialità CLIA e alla strategia ospedaliera negli Stati Uniti, e dal comparto molecolare ex-COVID, sostenuto dalle vendite dei test di specialità sulla piattaforma LIAISON MDX®. In flessione, come previsto, i test legati al COVID (-53%).
A livello geografico, Nord America registra ricavi per 446 milioni (+6%), Europa 315 milioni (+4%) e Resto del mondo 129 milioni (-4%), penalizzato dal mercato cinese e dal programma di regolamentazione VBP.
La società prevede per l'intero 2025 una crescita dei ricavi ex-COVID di circa il 5% (dall'8%) e un margine EBITDA adjusted intorno al 33% (dal 34%), confermando una generazione di cassa positiva (free cash flow: 161 milioni di euro) e una posizione finanziaria netta solida a -617 milioni.
(Teleborsa) 05-11-2025 18:54
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Diasorin
|74,26
|-2,75
|17.35.21
|74,08
|75,88
|75,38