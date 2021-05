Credit Agricole, utile quasi raddoppiato a 1,75 miliardi in primo trimestre

Credit Agricole

(Teleborsa) - Il gruppoha registrato nei primi tre mesi dell'anno un utile netto di circa 1,75 miliardi, quasi raddoppiato rispetto ai 908 milioni dello stesso periodo del 2020 (+93,2%). Sul fronte patrimoniale, il Phased-in CET1 è al 17,3%. Il gruppo francese ha registrato un, di cui 173 milioni di pertinenza del gruppo Credit Agricole (+58%). La crescita del totale dei finanziamenti all'economia è salita a 78,2 miliardi (+1,6%), la raccolta totale a 276,5 miliardi (+14,1%).(non la sola società del gruppo a operare nel Paese, il suo secondo mercato domestico) ha conseguito nei primi tre mesi del 2021 un utile netto pari a 83 milioni, in crescita del 71% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sul fronte patrimoniale, il, il Total Capital Ratio è al 19,4%. I ricavi sono in aumento del 9,4%, sostenuti dall'apporto positivo della componente commissionale (+12%). L'attività commerciale è tornata ai livelli ante crisi: i nuovi prestiti per acquisto abitazione sono in crescita del 27% e il collocamento di prodotti legati al risparmio gestito del 55%. L'incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale impieghi risulta in ulteriore riduzione e si attesta al 2,8%."Sulla base dell'esperienza maturata tramite integrazioni di successo di altre banche, Credit Agricole Italia è", sottolinea nella nota sui conti trimestrali. In seguito al successo dell'OPA, "Credit Agricole Italia controlla il 91,167% del capitale di Creval, che consoliderà la posizione competitiva del gruppo in Italia generando valore per tutti gli stakeholder, le comunità locali e i territori tramite un modello di banca universale completo, al servizio di circa 3 milioni di clienti".07-05-2021 10:00