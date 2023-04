Credem, finanziamento a Latterie Vicentine con pegno rotativo e blockchain

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Credem ha finalizzato un(primario produttore in Veneto di formaggio Grana Padano) basato sul pegno rotativo non possessorio e supportata dalla tecnologia di registri digitali condivisi (blockchain).In particolare, l'istituto metterà a disposizione della latteria una linea di credito ricevendo comeche potranno essere sostituite nel corso del tempo con altre forme di pari valore (pegno rotativo). Ilposta a garanzia è assicurato da un sistema di database digitali condivisi tra il produttore e la banca (blockchain), sviluppati in collaborazione con Sopra Steria."Questa operazione di finanziamento, che hanno preso il via nel dicembre 2021, in un progetto di sostegno alle aziende del Paese", ha dichiarato, Responsabile Commerciale Medie e Grandi Imprese di Credem."Anche in questo caso abbiamo attivato una soluzione di finanziamento su misura, la prima in Veneto, con impiego della tecnologia blockchain - ha aggiunto - Prosegue e si rafforza l'utilizzo di questa operatività che consente di supportare quelle aziende che, come Latterie Vicentine, necessitano di liquidità, per il ciclo produttivo o per sostenere gli investimenti, a fronte di".13-04-2023 11:46