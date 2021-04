Conti correnti più cari. Unicredit si allinea al trend e annuncia aumenti del canone

(Teleborsa)

(Teleborsa) -si allinea al trend generalizzato di, che dal 2021 saranno più costosi per gli italiani, un popolo che storicamente ha sempre amato l, oggi ancor di più a fronte dellalimentata dalla crisi pandemica. Ma vi sono anche altre ragioni che hanno spinto le banche ad alzare i costi di tenuta dei conti ed hanno a che fare con laUnicredit ha annunciato unaal contratto di conto corrente, che prevede dal mese di luglio un rincaro generalizzato dei costi dei conti correnti di famiglie ed imprese. Una decisione che punta a bilanciare costi e ricavi e ripristinare l'equilibrio economico di tenuta conto.Colpiti dai rincari iriservati ai consumatori: per il "My genius base" il costo passa da 3 a 4 euro, per il "My genius Silver" da 9 a 11 euro, per "My genius Gold" da 12 a 16 euro e per il "My genius Platinum" da 22 a 26 euro.Non sono esenti i conti dedicati alle imprese, come "Imprendo One", il cui onere aumenta da 12 a 16 euro ed "Imprendo Easy" da 30 a 34 euro.Per compensare questi rincari, la banca ha annunciato cheè attivo per i nuovi clienti ilper sempre.In realtà, la decisione di Unicredit non rappresenta un caso isolato. La banca di piazza Gae Aulenti è solo l'ultima di una lunga serie, che ha visto i principali Istituti italiani - dapassando per Intesa BPER - correre ai ripari di una situazione che mette sotto pressione la loro redditività. Finecobank ha addirittura annunciato la possibile chiusura dei conti correnti con depositi superiori a 100mila euro.La politica espansiva della BCE, che ha portato i, si è tradotta in uni. Come noto, ilche le banche tengono preso l'Eurotower è, un costo che le banche stanno cercando di recuperare, scaricandolo sulla clientela retail.Un mossa che risponde alla necessità delle banche die che ha a che fare con laDall'ultimo bollettinodi febbraio emerge che l'ammontare deidai 1.584,3 miliardi dello stesso mese del 2020. In particolare, i depositi da clientela residente hanno registrato un aumento del 10,2% (+161 miliardi), ma l'ABI conferma anche che sono aumentati i costi di gestione dei conti correnti, che nel 2019 erano saliti in media a 21,4 euro, stando ai dati della Banca d'Italia.15-04-2021 02:11