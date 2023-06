Carlsberg, firmato accordo per vendita di attività in Russia

Carlsberg

(Teleborsa) -, società danese e una delle più importanti produttrici di birra al mondo, ha. La separazione dell'attività russa dal resto del gruppo "è stata molto complicata", si legge in una nota, e la transazione è soggetta a un processo di approvazione regolamentare in Russia.L'accordo di vendita, su cui non sono stati forniti dettagli, non avrà alcun impatto sulle aspettative sugli"La firma di un accordo per la vendita del business russo ènel complesso processo di separazione e vendita - ha commentato il- Sebbene sia stato un processo lungo, è stato importante per noi raggiungere la migliore soluzione possibile per tutte le parti interessate, inclusi i nostri oltre 8.000 dipendenti in Russia. Ora non vediamo l'ora di ricevere le necessarie approvazioni regolamentari".23-06-2023 13:50