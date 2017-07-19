Dati
            Notizie Teleborsa

            Cambi: l'euro sale sopra 1,18 dollari, vicino a massimi 4 anni

            void image (Teleborsa) - I riflettori del mercato sono tutti posizionati sulla riunione della Federal Reserve che inizia oggi per terminare domani con la decisione sui tassi di interesse. Dalla banca centrale americana, un taglio dei tassi di interesse è praticamente scontato, mentre l'istituto guidato da Jerome Powell si trova ad affrontare pressioni senza precedenti da parte della Casa Bianca sulla direzione della politica monetaria.

            I mercati scommettono su un taglio di 25 punti base, domani sera, con alcuni operatori che puntano sulla possibilità di una riduzione più corposa, di 50 punti base, sulla scia delle richieste di Trump alla Fed di effettuare un taglio "più consistente".

            Nel frattempo, le aspettative di un taglio al costo del denaro stanno pesando sul dollaro, con l'euro che si rafforza sul biglietto verde e raggiunge i massimi di quattro anni. Il cross eur/usd, infatti, si è portato oggi fino al top intraday di 1,1819 dollari, non lontano da 1,1829 segnato a luglio che è appunto il massimo da settembre 2021.

            Al momento l'euro scambia a 1,1818 dollari.

            (Foto: Patrick Hermans - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

            (Teleborsa) 16-09-2025 13:26


