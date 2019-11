Bper: in primi 9 mesi utile netto consolidato Gruppo a 522,9 milioni

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il Gruppo Bper ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con un, dato non direttamente confrontabile con il risultato dello stesso periodo dello scorso anno (358,1 milioni che includeva utili non ricorrenti realizzati su titoli di debito). Sull'utile dei nove mesi hanno incisotra cui: nel terzo trimestre, ilprovvisorio generato dall'pari a 353,8 milioni e maggiorianche in coerenza con la prevista accelerazione del processo di de-risking; nel primo semestre, altre componenti negative per complessivi 22,9 milioni.Ilè stato pari anel periodo come risultato della differenza tra la redditività operativa pari a 1.643,8 milioni e costi della gestione per 1.071,8 milioni.del Gruppo anche dopo il perfezionamento delle operazioni straordinarie con unin aumento rispettivamente di 3 bps rispetto a giugno 2019 e di 41 bps rispetto a dicembre 2018.La, compreso il comparto, risulta pari ain fortissima crescita principalmente per effetto dell'del Gruppo: la raccolta diretta è pari a 58,2 miliardi e l'indiretta raggiunge i 107,4 miliardi, di cui 38 miliardi di raccolta gestita e 69,4 miliardi di amministrata; la raccolta assicurativa riferibile al ramo vita è pari a 6,5 miliardi. Positivo lo sviluppo dell'attività commerciale di finanziamento alla clientela con la nuova produzione di mutui in crescita del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2018 a parità di perimetro e di oltre il 40% relativamente alla componente del comparto residenziale."E' motivo di soddisfazione essere riusciti a combinare una strategia di crescita, attraverso l'allargamento del perimetro diGruppo, con un netto miglioramento dell'asset quality e il mantenimento di una solida posizione patrimoniale con un CET1ratio a regime pari al 12,36% a settembre rispetto a 12,33% di giugno e l'11,95% di fine 2018", ha commentato, amministratore delegato di Bper.Quanto alla nuova operazione di, l'AD ha riferito che "si prevede di finalizzare indicativamentecosì da raggiungere, con oltre un anno di anticipo, il target di un NPE ratio lordo sotto la soglia del 9% previsto dal Piano industriale per il 2021. La nuova cartolarizzazione, che segue le positive esperienze di 4Mori Sardegna e AQUI, rappresenta un decisivo passo in avanti nel processo di de-risking del Gruppo BPER. I dati del periodo confermano ilin calo di oltre 2 punti percentuali rispetto al 13,7% di giugno e il default rate annualizzato su livelli contenuti pari all'1,6%". "L'ultima parte dell'anno - ha concluso Vandelli - ci vedrà impegnati nell'integrazione di Unipol Banca nella Capogruppo prevista per la fine del mese di novembre e nella realizzazione di ulteriori attività di semplificazione ed efficientamento previste dal Piano industriale".07-11-2019 09:11