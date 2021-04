BPER, assemblea elegge nuovo CdA. Prima lista Assogestioni, poi Unipol

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di BPER Banca ha approvato ilindividuale dell'esercizio 2020, ladell'esercizio 2020 e la distribuzione del(pari a 0,04 euro per azione e un ammontare massimo complessivo di 56.530.540,48 euro).Per quanto riguarda ilper il triennio 2021-2023, la Lista n.1, presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati per conto di 11ha ottenuto il 44,26% dei voti espressi, la lista n.2, presentata dal socio, ha ottenuto complessivamente il 19,76% dei voti espressi e la Lista n.3, presentata dal socio, ha ottenuto il 35,29% dei voti espressi.La lista dei fondi di Assogestioni ha visto eletti tutti e tre i suoi rappresentanti: Silvia Elisabetta Candini, Alessandro Robin Foti e Marisa Pappalardo. La lista di Unipol, primo azionista con il 18,9% del capitale, si è assicurata la maggioranza relativa del consiglio, in cui esprimerà 7 dei 15 consiglieri:, Flavia Mazzarella, Gianni Franco Papa, Elena Beccalli, Maria Elena Cappello, Gian Luca Santi e Roberto Giay. Tutti eletti anche i cinque candidati della lista della Fondazione di Sardegna, secondo azionista con il 10,2%: Riccardo Barbieri, Alessandra Ruzzu, Gianfranco Farre, Monica Pilloni e Cristiano Cincotti.L'assemblea ha inoltre approvato la Relazione sullarelativa alle politiche di remunerazione per l'esercizio 2021 e l'ammontare dei compensi da corrispondere agli amministratori per l'esercizio 2021, approvando la proposta formulata dal CdA. Via libera all'acquisto e la disposizione di azioni proprie al servizio del "di Lungo Termine (ILT) 2019-2021". I soci hanno infine nominato ilper il triennio 2021-2023.21-04-2021 01:59