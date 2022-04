BlackRock, utile trimestrale batte attese. AUM a 9,6 trilioni di dollari

BlackRock

-, il più grande gestore di fondi al mondo, ha registrato undi 1,46 miliardi di dollari, o 9,52 dollari, nel primo trimestre del 2022, in crescita del 18% rispetto agli 1,24 miliardi, o 8,04 per azione, dello stesso periodo del 2021. Gli analisti si aspettavano in media un utile per azione di 8,75 dollari, secondo i dati di Refinitiv. Lesono aumentate del 7% a 4,7 miliardi di dollari. Gli(AUM) sono arrivati a 9,57 trilioni di dollari, in aumento del 6% rispetto agli 9,01 trilioni di dollari di un anno fa (ma in calo rispetto ai 10,01 trilioni di dollari del quarto trimestre 2021).Glinel trimestre sono stati di 86,4 miliardi di dollari, una cifra sensibilmente inferiore ai 171,6 miliardi di dollari del primo trimestre del 2021. Se si analizzano gli afflussi per, 20 miliardi arrivano dalla gestione attiva, 93 miliardi da indici e ETF, -27,1 miliardi dal Cash management e -0,3 miliardi dall'advisory. Con riguardo alle prime due tipologie, se si scorporano per76 miliardi sono in Equity, 7,5 miliardi in Fixed income, 17,7 miliardi in Multi-asset e 12,5 in Alternatives."BlackRock ha generatonel primo trimestre, con flussi positivi in tutti i tipi di prodotto, stili di investimento e regioni, a dimostrazione dell'ampiezza della nostra piattaforma di asset management - ha commentato il- I nostri ETF hanno generato 56 miliardi di dollari di afflussi netti, poiché i clienti li utilizzano sempre più per allocare in modo efficiente il capitale, accedere alla liquidità e gestire il rischio. Gli afflussi netti dalla gestione attiva di 20 miliardi di dollari sono stati guidati dalle strategie LifePath e dalla forte domanda per gli alternatives".13-04-2022 12:50