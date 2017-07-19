Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            BlackRock aumenta la partecipazione in Freedom Holding Corp.: investimento da 89 milioni di dollari

            void image (Teleborsa) - Freedom Holding Corp, società globale di servizi finanziari e tecnologici e casa madre della piattaforma di investimento Freedom24, ha annunciato che BlackRock ha aumentato la propria partecipazione nella società allo 0,85%, investendo circa 89 milioni di dollari. La più grande società di investimento al mondo è ora tra i maggiori azionisti dopo il fondatore e CEO Timur Turlov.

            Secondo Bloomberg, durante l'ultimo periodo di rendicontazione BlackRock ha acquisito ulteriori 443.965 azioni di Freedom Holding, portando la sua quota complessiva a 520.565 azioni. Tra gli altri principali investitori istituzionali figurano State Street Corp., Grace Partners of DuPage L.P. e Geode Capital Management.

            "Accogliamo con favore il crescente interesse da parte degli investitori istituzionali globali. La presenza di partner come BlackRock conferma la resilienza del nostro business e il potenziale strategico di Freedom Holding nei mercati internazionali", ha Turlov.

            Freedom Holding Corp. continua a registrare risultati solidi: i ricavi per l'anno fiscale 2025 hanno raggiunto 2,05 miliardi di dollari, con un incremento del 23% su base annua, mentre l'utile netto è stato pari a 84,5 milioni di dollari. Anche gli asset sono cresciuti, passando da 8,3 a 9,9 miliardi di dollari. In Kazakistan, il gruppo sta sviluppando attivamente un ampio ecosistema che comprende Freedom Bank, Freedom Broker, Freedom Life e Freedom Insurance, insieme a servizi digitali per lo stile di vita come Arbuz.kz, Freedom Ticketon e Aviata.

            (Teleborsa) 09-09-2025 15:25

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Blackrock 944,80 +0,48 15.01.50 944,80 945,30 945,30


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.