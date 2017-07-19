Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
BlackRock aumenta la partecipazione in Freedom Holding Corp.: investimento da 89 milioni di dollari
(Teleborsa) - Freedom Holding Corp, società globale di servizi finanziari e tecnologici e casa madre della piattaforma di investimento Freedom24, ha annunciato che BlackRock ha aumentato la propria partecipazione nella società allo 0,85%, investendo circa 89 milioni di dollari. La più grande società di investimento al mondo è ora tra i maggiori azionisti dopo il fondatore e CEO Timur Turlov.
Secondo Bloomberg, durante l'ultimo periodo di rendicontazione BlackRock ha acquisito ulteriori 443.965 azioni di Freedom Holding, portando la sua quota complessiva a 520.565 azioni. Tra gli altri principali investitori istituzionali figurano State Street Corp., Grace Partners of DuPage L.P. e Geode Capital Management.
"Accogliamo con favore il crescente interesse da parte degli investitori istituzionali globali. La presenza di partner come BlackRock conferma la resilienza del nostro business e il potenziale strategico di Freedom Holding nei mercati internazionali", ha Turlov.
Freedom Holding Corp. continua a registrare risultati solidi: i ricavi per l'anno fiscale 2025 hanno raggiunto 2,05 miliardi di dollari, con un incremento del 23% su base annua, mentre l'utile netto è stato pari a 84,5 milioni di dollari. Anche gli asset sono cresciuti, passando da 8,3 a 9,9 miliardi di dollari. In Kazakistan, il gruppo sta sviluppando attivamente un ampio ecosistema che comprende Freedom Bank, Freedom Broker, Freedom Life e Freedom Insurance, insieme a servizi digitali per lo stile di vita come Arbuz.kz, Freedom Ticketon e Aviata.
(Teleborsa) 09-09-2025 15:25
Secondo Bloomberg, durante l'ultimo periodo di rendicontazione BlackRock ha acquisito ulteriori 443.965 azioni di Freedom Holding, portando la sua quota complessiva a 520.565 azioni. Tra gli altri principali investitori istituzionali figurano State Street Corp., Grace Partners of DuPage L.P. e Geode Capital Management.
"Accogliamo con favore il crescente interesse da parte degli investitori istituzionali globali. La presenza di partner come BlackRock conferma la resilienza del nostro business e il potenziale strategico di Freedom Holding nei mercati internazionali", ha Turlov.
Freedom Holding Corp. continua a registrare risultati solidi: i ricavi per l'anno fiscale 2025 hanno raggiunto 2,05 miliardi di dollari, con un incremento del 23% su base annua, mentre l'utile netto è stato pari a 84,5 milioni di dollari. Anche gli asset sono cresciuti, passando da 8,3 a 9,9 miliardi di dollari. In Kazakistan, il gruppo sta sviluppando attivamente un ampio ecosistema che comprende Freedom Bank, Freedom Broker, Freedom Life e Freedom Insurance, insieme a servizi digitali per lo stile di vita come Arbuz.kz, Freedom Ticketon e Aviata.
(Teleborsa) 09-09-2025 15:25
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Blackrock
|944,80
|+0,48
|15.01.50
|944,80
|945,30
|945,30