BlackRock, AUM record a 11,58 trilioni di dollari con forti afflussi su ETF

BlackRock

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, il più grande asset manager al mondo, ha registrato undi 1,770 miliardi di dollari, o 11,30 dollari per azione, neldel 2025, in aumento del 20% rispetto agli 1,473 miliardi di dollari, o 9,81 per azione (+15%), dello stesso periodo del 2024. L'utile netto è sceso del 4% a 1,510 miliardi di dollari, a causa di un aumento dei costi. Lesono cresciute del 12% a 5,276 miliardi di dollari.Gli(AUM) si sono attestati a 11,58 trilioni di dollari, nuovo record, in aumento dell'11% rispetto ai 10,47 trilioni di dollari di un anno fa."Il posizionamento e la connettività di BlackRock con i clienti sono più solidi che mai, e i nostri risultati lo dimostrano chiaramente - ha commentato il- Abbiamo registrato una crescita organica delle commissioni di base del 6% nel primo trimestre, che rappresenta il nostro miglior inizio d'anno dal 2021, e una. Stiamo aiutando i clienti a gestire i cambiamenti del mercato e delle politiche, offrendo al contempo spunti sulle opportunità di crescita strutturale a lungo termine"."L'incertezza e l'ansia per il futuro dei mercati e dell'economia stanno dominando le conversazioni con i clienti - ha aggiunto -, caratterizzati da ampi cambiamenti strutturali nelle politiche e nei mercati, come la crisi finanziaria, il COVID e l'impennata dell'inflazione nel 2022. Siamo sempre rimasti in contatto con i clienti e da allora abbiamo assistito ad alcuni dei maggiori balzi di crescita di BlackRock".Glinel trimestre sono stati di 84 miliardi di dollari, mentre gli afflussi netti a lungo termine sono stati di 83 miliardi di dollari. Se si analizzano gli afflussi per tipologia di investimento, +10,3 miliardi arrivano dalla, +107,4 miliardi da, -34,4 da indici non-ETF, +0,8 miliardi dal Cash management.Con riguardo alla tipologia di prodotto, +19,3 miliardi sono in, +37,7 miliardi in, +8,5 miliardi in Multi-asset, +9,3 miliardi in Alternatives, +3,4 miliardi in digital asset, +5,1 miliardi in currency e commodities.11-04-2025 12:49