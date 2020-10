BCE riunisce Board: prenderà tempo fino a dicembre per nuove mosse

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, mentre un nuovo tsunami si sta abbattendo sui mercati, a causa della, che mette a rischio il percorso di ripresa dell'economia europea., ma secondo le attese prevalenti,in termini di politica monetaria, lasciando aperta la porta per ulteriori mosse a dicembre.L'attuale impostazione della, infatti, sta ancora, che ben si riflettono suglidei rendimenti dei titoli di stato, scesi ai livelli minimi di sempre, con una curva dei rendimenti piegata verso il basso e rendimenti negativi su tutte le scadenze fino agli 11 anni.Probabilmente, se non ci fosse stata la seconda ondata di pandemia di Covid-19, o se questa fosse stata meno aggressiva, il Piano anti-pandemico PEPP si sarebbe rivelato congruo e sufficiente a sostenere l'economia di Eurolandia. Ma lin autunno e la situazione è capitolata, così la BCE si prepara adi un importo compresoL'annuncio di nuove misure, stando alle attese prevalenti, non ci sarà oggi, ma nella, dal momento che a novembre non sono previste riunioni di tipo esecutivo.La scelta di attendere consentirà alla BCE di avere un quadro più chiaro, aspettando il consuetosul quadro macroeconomico e monitorando come evolverà la, che oggi ha spinto a nuovi lockdown la Francia e la Germania, moissesi all'unisono nella giornata di ieri.Sarà proprio sulla base delle nuove stime che la BCE potrà capite se e quanto è congruo il ritocco all'insù del Piano PEPP, che si propone di acquistare asset per calmierare gli spread "fuori controllo"., in un momento diverso dalle riunioni in calendario, nel caso in cui la situazione dovesse aggravarsi ulteriormente.D'altronde, il Board si è detto "pronto ad intervenire in modo tempestivo, nel caso fosse necessario", mantenendo lainaugurata nell'era Draghi. Una impostazione garantista ora adottata anche dalla Bank of Japan.Il momento cruciale di questa giornata sarà la consuetadella Presidente, da cui si cercherà di interpretare il clima all'interno del Board.Unaespressa dalla numero uno dell'Istituto di Francoforte potrebbe difatti offrire une ravvivare l'attesa di un intervento prima di dicembre.neanche sul fronte dei, con l'euro che si è stabilizzato, ma si conferma su un valore piuttosto elevato. Ma la BCE ha chiarito più volte che il suo obiettivo non è controllare i cambi, dal momento che questo dipende anche dal dollaro e dalla situazione che si verrà a determinare dopo le elezioni USA.29-10-2020 10:29