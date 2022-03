BCE, de Guindos: attenti a spirale salari-prezzi ma non c'è stagflazione

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, ovvero una situazione in cui la crescita economica è debole e l'inflazione è alta. Lo ha affermato, vicepresidente della Banca centrale europea () in un'intervista al giornale tedesco Handelsblatt. "Prima dello scoppio della guerra avevamo ipotizzato un tasso di crescita del 4% rispettivamente per quest'anno e un po' meno per il prossimo - ha spiegato - Nelle proiezioni più recenti, anche nel nostro scenario più sfavorevole per l'anno in corso, prevediamo ancora una crescita superiore al 2%, quindi nessuna stagflazione. L'prima della guerra".A una domanda su quanto la BCE sia ancora effettivamente in grado di tenere sotto controllo i prezzi, ha risposto: ". Perché se gli aumenti salariali sono troppo alti, possono far salire ancora di più i prezzi e contribuire a un'inflazione costantemente più alta. Non abbiamo ancora visto alcun segno in tal senso, ma dobbiamo monitorare da vicino gli sviluppi. Lo stesso vale per le aspettative di inflazione. Sulla base delle informazioni dell'indagine e dei dati di mercato, le aspettative per i prossimi tre-cinque anni sono ancorate vicino al nostro obiettivo di inflazione del 2%. Ma dobbiamo vigilare da vicino su questo".de Guindos ha ricordato che la tempistica del primo aumento dei tassi di interesse dipenderà dai dati che emergeranno nei prossimi mesi. "Stiamo monitorando molto attentamente l'andamento dell'inflazione - ha detto - Saremoe saremo attenti a qualsiasi sviluppo che possa indicare una, in cui entrambi i fattori si rafforzano a vicenda. Anche la politica fiscale dovrebbe svolgere un ruolo qui".Su quest'ultimo aspetto l'economista spagnolo ha evidenziato che "lo shock dei prezzi dell'energia e delle materie prime che stiamo attualmente vivendo sta peggiorando la situazione di molte aziende e lavoratori. La. Ciò ridurrebbe anche il pericolo di una spirale salari-prezzi".21-03-2022 09:05