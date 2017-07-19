Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Barclays, presidente Trump uno dei principali "motori del sentiment del mercato" dell'anno
(Teleborsa) - "A una settimana dall'inizio del 2026, Trump è già emerso come uno dei principali motori del sentiment del mercato". É quanto emerso da un report di Barclays, uscito venerdì, che ha offerto un commento settimanale dei mercati, con un occhio particolare all'America.
"Le azioni hanno superato il muro della preoccupazione lo scorso anno e sono riuscite a registrare forti guadagni, poiché il dominio dell'intelligenza artificiale ha prevalso sulla complessa geopolitica". Tuttavia, "i tassi di approvazione per l'amministrazione sono in costante calo a causa dei venti contrari sui dazi e degli elevati tassi di interesse, che continuano a mettere sotto pressione i consumatori. Con le elezioni di medio termine previste per la fine dell'anno, l'attenzione di Trump sembra spostarsi verso il miglioramento dell'accessibilità economica e l'alleviamento della pressione dei consumatori, soprattutto nella fascia più bassa, rinviando i dazi" su alcuni beni quali i mobili.
Secondo Barclays, "le recenti azioni militari statunitensi in Venezuela potrebbero anche contribuire a contenere i prezzi del petrolio, offrendo ulteriore sollievo alle famiglie, da cui la debole risposta del mercato finora. Ma se Trump dovesse dare seguito a mosse più aggressive, come la sua retorica sull'annessione della Groenlandia o il divieto per le aziende della Difesa di effettuare rendimenti di capitale e per i grandi investitori istituzionali di acquistare più case unifamiliari, questo potrebbe mettere a dura prova i nervi del mercato".
La banca d'affari vede "ancora ostacoli che potrebbero influire sull'agenda politica di Trump e sul suo tentativo di migliorare i sondaggi prima delle elezioni di medio termine, come la potenziale sentenza della Corte Suprema contro i dazi IEEPA di oggi".
Sebbene gli analisti di politica pubblica di Barclasys, spiega il report, "ritengano che Trump possa ripristinare i dazi attraverso altri mezzi legali, ciò potrebbe comunque ravvivare l'incertezza commerciale".
Nel frattempo, sul fronte macroeconomico, gli investitori riceveranno i primi dati chiari dopo lo shutdown, con i dati sulle buste paga di venerdì e l'indice dei prezzi al consumo la prossima settimana.
"L'economia né troppo calda né troppo fredda è un equilibrio fragile, e la spinta di Trump per tassi più bassi e la sua scelta di un nuovo presidente della Fed potrebbero sollevare dubbi sull'indipendenza della banca centrale", aggiunge le banca di affari.
Storicamente, conclude, "gli anni delle elezioni di medio termine non sono stati favorevoli per le azioni. Quindi la sfida per Trump sarà trovare un equilibrio tra le politiche "America First" e le misure di accessibilità economica rivolte a Main Street, senza compromettere la performance di Wall Street".
(Teleborsa) 09-01-2026 15:38
