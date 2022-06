Banco Desio entra in Anthilia SGR con una quota del 15%

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza e Anthilia Capital Partners SGR, a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge, in data odierna hanno dato esecuzione agliper l'ingresso di Banco Desio nel capitale sociale di Anthilia.In esecuzione dell'Accordo di Investimento sottoscritto in data 4 novembre 2021 tra Banco Desio, Anthilia e la sua controllante Anthilia Holding S.r.l., in data odierna Banco Desio ha sottoscritto e liberato l'. Ad esito della sottoscrizione e liberazione di tale aumento di capitale, Banco Desio risulta titolare di una quota di partecipazione pari al 15% del capitale sociale della SGR.Inoltre, in conformità a quanto stabilito dal predetto Accordo di Investimento, in data odierna la SGR ha emesso e assegnato a Banco Desio complessivi n. 1.354.144 warrant ("Warrant") convertibili in azioni ordinarie della SGR subordinatamente al raggiungimento da parte di Banco Desio di determinati obiettivi commerciali al 31 dicembre 2024. A servizio della conversione dei Warrant in azioni ordinarie, la SGR ha deliberato un aumento di capitale a pagamento per complessivi Euro 20.000.000, (capitale e sovraprezzo) anch'esso riservato in sottoscrizione a Banco Desio. Ad esito della eventuale conversione dei Warrant, Banco Desio potrà quindi incrementare la propria partecipazione attestando così il proprio investimento ad una quota di partecipazione pari al 30% del capitale sociale della SGR.Banco Desio e Anthilia Holding S.r.l. hanno inoltreavente ad oggetto i diritti e gli obblighi di Banco Desio in relazione al governo societario della SGR e al trasferimento della propria partecipazione; il tutto, nel più ampio contesto della partnership commerciale disciplinata da un apposito accordo quadro commerciale., ha commentato l'operazione: ". Stiamo ampliando la gamma di prodotti e servizi che puntiamo a mettere a disposizione dei nostri clienti, con la tradizionale cura ed attenzione alla relazione nei confronti della nostra clientela retail, wealth e PMI e senza mettere in dubbio il nostro impegno per una piattaforma di investimenti aperta.con particolare focus sulla economia reale Italiana e sul mondo delle PMI con nuove soluzioni per il finanziamento ed advisory."supporto all'economia reale italiana e innovazione di prodotto per offrire alla clientela opportunità di investimento sempre più diversificate - ha rilanciato-. Questo accordo rafforza il nostro percorso di crescita e pone le basi per ulteriori sinergie. Siamo convinti che la forte specializzazione e professionalità di Anthilia nei segmenti dell'economia reale, dell'asset e del wealth management insieme alla presenza territoriale capillare di Banco Desio, alla competenza e capacità di ascolto della sua rete di consulenti e private banker e ad una clientela consolidata, possano creare un importante valore aggiuntonell'ambito dei servizi alle PMI italiane e della gestione del risparmio".