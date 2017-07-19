Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Banco BPM Invest SGR avvia fondo Private Equity Opportunities con raccolta di 200 milioni di euro
(Teleborsa) - Banco BPM Invest SGR ha avviato il fondo di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, multi-comparto denominato "Private Equity Opportunities" con impegni superiori a 200 milioni di euro, grazie al contributo di primari Investitori Istituzionali, tra i quali Fondazioni, Assicurazioni e Famiglie Imprenditoriali.
Il fondo "Private Equity Opportunities" ha un obiettivo di raccolta di 290 milioni di euro e si distingue nel panorama italiano del private capital per la presenza di due comparti, un Comparto di Primario e un Comparto di Secondario.
Con il Comparto di Primario la SGR mira a costruire un portafoglio diversificato, investendo in fondi di private equity prevalentemente attivi sul mercato italiano ed europeo, nei segmenti mid e lower mid-market. Il Comparto di Secondario è composto da un portafoglio totalmente investito e diversificato di fondi di private equity, principalmente italiani ed europei in fase di disinvestimento.
La Capogruppo Banco BPM è Anchor Investor del progetto, garantendo un alto grado di allineamento di interessi con gli investitori del fondo. Private Equity Opportunities" rappresenta la prima iniziativa di fondi di fondi lanciata da Banco BPM Invest SGR.
"Sono orgoglioso di poter annunciare il lancio di Private Equity Opportunities - dichiara Antonio Mignone, AD di Banco BPM Invest SGR - Con questa nuova iniziativa Banco BPM Invest SGR si propone agli investitori professionali italiani che vogliono investire i propri patrimoni attraverso uno strumento caratterizzato da interessanti prospettive di rendimento ed elevata diversificazione. Inoltre - conclude Mignone - questa iniziativa è in linea con l'obiettivo del Gruppo di ampliare l'offerta di prodotti ad alto valore aggiunto per la propria clientela, testimoniando l'attenzione all'economia reale, in particolare italiana, che ha sempre contraddistinto il nostro Gruppo".
