Banco BPM, Castagna: non c'è niente da comperare, MPS non è target

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Banco BPM , in un'intervista a L'Economia de Il Corriere della Sera. Il commento ha seguito l'indisponibilità a intervenire in alcune partite aperte nel mondo bancario italiano, come quella di Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di Bari.A una domanda sepuò essere una banca target per Banco BPM, ha risposto: "No. Ci sono anche delle legacy del passato da sciogliere ed è. Oggi come oggi non vediamo opportunità concrete di fusioni che diano vantaggi a entrambe le parti. Abbiamo annunciato obiettivi molto appealing, con 900 milioni di utili nel 2023, non avrebbe senso impegnarci in una ristrutturazione importante dopo che abbiamo appena terminato la nostra, cominciando a raccoglierne i frutti.Banco BPM ha comunicato la settimana scorsa di aver chiuso icon un utile netto adjusted a 652 milioni di euro, in crescita del 15,5% rispetto allo stesso periodo del 2021, ilLa Banca Popolare di Bari "è- ha spiegato - La Puglia è per noi una regione già presidiata nella quale non pensiamo di espanderci".Per quanto riguarda un accordo con BPER , ha affermato che "con noi e ora sono impegnati con Carige".14-11-2022 08:31