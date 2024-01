Banca MPS aderisce a "Garanzia Futuro" di SACE per sostenere crescita PMI

(Teleborsa)

e sottoscrive la nuova convenzioneper sostenere la crescita delle imprese italiane.Lo strumento cheda parte delle aziende, sia in Italia che all'estero, nell'ambito della, incluse le iniziative collegate al PNRR, dello sviluppo delle filiere strategiche e dell'imprenditoria femminile.La convenzione prevede unaa medio e lungo termine erogati da Banca MPS per importi in linea capitale compresie durata non superiore ai 20 anni."Banca Monte dei Paschi di Siena, da anni al fianco delle imprese e dei territori, s'impegna a supportarne la crescita e lo sviluppo del business – ha dichiarato, Responsabile Prodotti Imprese, Finanza Agevolata e Odg di Banca MPS – Grazie al nuovo accordo con SACE per la convezione "Garanzia Futuro", la Banca può supportare ulteriormente le imprese italiane ad avviare nel 2024 progetti di internazionalizzazione, innovazione tecnologica e digitalizzazione. La collaborazione tra Banca MPS e SACE ha consentito di dare un forte impulso nel 2023 ai finanziamenti alle aziende sia attraverso la Garanzia Supportitalia sia con la Garanzia Green, in linea con gli obiettivi commerciali e di sostenibilità indicati dal nostro Piano industriale"."Grazie alla collaborazione con Banca Mps, sosteniamo la crescita delle imprese italiane e in particolare delle PMI" ha dichiarato, Chief Business Officer di SACE, aggiungendo "con Garanzia Futuro, che completa la nostra offerta di garanzie green e la nuova Garanzia Archimede, diventa strutturale il nostro supporto agli investimenti delle aziende e all'economia italiana. Supportiamo tutte le imprese nella transizione sostenibile e l'innovazione, per rendere più efficienti i processi, aumentare il margine operativo e il merito di credito, per essere sempre più competitive in Italia e all'estero."