            Notizie Teleborsa

            Banca d'Italia aggiunge BPER e MPS a lista istituzioni a rilevanza sistemica nazionale

            News Image (Teleborsa) - La Banca d'Italia ha aggiunto BPER Banca e Monte dei Paschi di Siena alla lista istituzioni a rilevanza sistemica nazionale (Other Systemically Important Institutions, O-SII) autorizzate in Italia.

            Lo scorso novembre Banca d'Italia aveva identificato, sulla base dei dati di fine 2024, i gruppi bancari Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, ICCREA e Banca Nazionale del Lavoro come O-SII. Il procedimento di identificazione delle O-SII dello scorso novembre non aveva potuto tenere conto delle operazioni di aggregazione che lo scorso anno hanno coinvolto i gruppi BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio e i gruppi Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca, poiché il procedimento di identificazione delle O-SII era stato avviato prima che le operazioni di aggregazione si concludessero.

            Una volta concluse le operazioni, la Banca d'Italia ha avviato un nuovo procedimento nei confronti dei gruppi BPER Banca e Monte dei Paschi di Siena nelle loro nuove configurazioni. In esito a tale procedimento, entrambi i gruppi sono stati identificati come O-SII autorizzate in Italia e dovranno mantenere dal 1° aprile 2026 un buffer O-SII pari allo 0,50 per cento delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio.

            La valutazione ha coinvolto tutti i gruppi bancari e le banche non facenti parte di un gruppo bancario operanti in Italia. L'identificazione ha preso in considerazione, per ciascuna banca/gruppo bancario, il contributo dei quattro profili (dimensione, importanza per l'economia italiana, complessità, interconnessione con il sistema finanziario) indicati dalle linee guida dell'EBA.

            Come previsto dalla normativa, le decisioni sull'individuazione delle O-SII e sul livello dell'O-SII buffer verranno riviste con frequenza almeno annuale.

            (Teleborsa) 27-02-2026 18:36

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Monte Paschi Siena 8,298 -6,76 17.39.30 8,298 9,034 8,987
            Unicredit 72,41 -1,83 17.38.55 71,87 74,24 73,95
            Intesa Sanpaolo 5,835 -0,85 17.38.40 5,788 5,916 5,88
            Banco Bpm 12,535 -3,02 17.36.25 12,425 12,955 12,85
            Bper Banca 12,01 -2,44 17.37.03 11,94 12,385 12,325


