Azimut, accordo con Lycian Capital per entrare nel private equity turco

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Azimut , gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha, unacon sede a Istanbul. L'operazione prevede che Azimut realizzi un investimento azionario diretto in Lycian Capital, con un apporto di capitale permanente per far crescere il business in futuro, e un sostanziale impegno di capitale a favore dei fondi gestiti da Lycian.Azimut hae oggi la sua controllata è la più grande società indipendente del risparmio gestito in Turchia con una quota di mercato del 6% e masse in gestione pari a oltre 2 miliardi di dollari.L'accordo rientra nella(6,4 miliardi di euro di masse a fine novembre 2022) che il gruppo sta portando avanti da tempo. Segue infatti gli investimenti in asset manager americani ed europei specializzati nei mercati privati, quali HighPost Capital, Kennedy Lewis, Pathlight Capital, Broadlight Capital, RoundShield Partners e Sanctum Altriarch Investment Management."Azimut continua il suocon l'intento di rivolgersi agli investitori turchi con la migliore esperienza globale nel settore degli investimenti - ha commentatodi Azimut Group e Global Head of Asset Management & Fintech - È secondo me significativo che la partnership tra Lycian e Azimut Portfoy venga siglata nel 2022, quando ricorre l'anniversario dei 10 anni di presenza del gruppo in Turchia"."Abbiamo l'ambizione di supportare la crescita dell'economia turca promuovendo investimenti privati nell'economia reale con investitori locali e stranieri - ha aggiunto - Questa partnership testimonia la nostra".21-12-2022 12:20