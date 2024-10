Arterra Bioscience, contributo a fondo perduto per 400 mila euro da fondi PNRR

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Arterra Bioscience , azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che è stato firmato il Decreto con il quale è stato disposto unassegnati al progetto "National Research Centre for Agricultural Technologies (Agritech)" relativamente al Bando a Cascata per il progetto "Sviluppo di sistemi pesticide-free per la gestione fitosanitaria delle colture Agrarie con tecnologie bio-ispirate".Con questo progetto Arterra amplierà ulteriormente le applicazioni della sua. La ricerca porterà all'ottenimento di brevetti per la produzione di molecole capaci di proteggere le piante da patogeni emergenti (a causa dei cambiamenti climatici). In questo modo Arterra potrà offrire soluzioni smart alle grandi aziende nel settore degli agrofarmaci.Il progetto è coordinato dall'Università degli Studi di Palermo ed è svolto in collaborazione con Università degli studi del Molise e la società Agrosistemi; prevede un costo complessivo agevolabile pari a 2.184.825,58 euro, di cui la quota attribuita ad Arterra è pari a 407.982 euro.02-10-2024 18:50