Appuntamenti e scadenze del 2 luglio 2020

Blackrock

(Teleborsa)

(Teleborsa) -Italian Sustainability Week - Evento organizzato da Borsa Italiana in modalità virtuale, dove oltre 40 società rappresentanti oltre il 50% della capitalizzazione di mercato, incontreranno virtualmente primari investitori domestici e internazionali per discutere le proprie strategie di crescita sostenibileParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoCensis - I soggetti dell'Italia che c'è e il loro fronteggiamento della crisi. Evento online11.00 - ANAC - Relazione annuale 2020 - L'Autorità Nazionale Anticorruzione presenta la Relazione sull'attività svolta nel 2019, in una cerimonia ristretta, presso la Camera dei Deputati. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming12.00 - FS Italiane - Presentazione del primo treno Rock di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) per Regione Lazio alla stazione Roma TerminiTesoro - Regolamento medio-lungo- Appuntamento: MidYear Outlook report 202002-07-2020 08:10