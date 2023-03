Agenda dell'1 marzo 2023

Jack In The Box

Lowe's Companies,

Salesforce,

Wendy's

(Teleborsa)

(Teleborsa) -MWC Barcelona 2023 - Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggioBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaOne Forest Summit - Il vertice si svolge a Libreville e sarà focalizzato sulla conservazione e gestione sostenibile delle foreste, contro la deforestazione e il cambiamento climaticoGli adempimenti della dichiarazione di consumo sull'energia e relativi aggiornamenti - L'evento, organizzato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si svolge a PordenoneParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariIstat - Pil e indebitamento AP - Anno 2022Auto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei Trasporti09:00 - Enel e Cotec - Innovazione per la circolarità - All'evento, che si svolge a Roma, verrà approfondito il ruolo dell'innovazione per l'economia circolare. Interverranno, tra gli altri, l'AD e D.G. di Enel, il Presidente COTEC, il Vice Presidente Confindustria, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il Presidente Symbola, il Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Vicepresidente della BEI10:00 - Consiglio Superiore Magistratura - Elezione Primo Presidente Corte di Cassazione - Si svolge a Palazzo Marescialli a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Seduta Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura per l'elezione del Primo Presidente della Corte di Cassazione13:30 - Linee programmatiche - audizione Ministro dell'Interno Piantedosi - La Commissione Affari costituzionali della Camera svolge l'audizione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulle linee programmatiche del dicastero13:30 - Linee programmatiche - audizione Ministro Daniela Santanchè - Presso l'Aula della Commissione Attività produttive della Camera, le Commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato svolgono il seguito dell'audizione del Ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, sulle linee programmatiche del suo dicastero14:00 - Governance economica Ue - audizione Ministro Giorgetti - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato svolgono, in videoconferenza, l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni riguardante la Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'Ue14:30 - "L'Italia siamo noi. Le piccole e medie imprese tra appalti, concorrenza e Pnrr" - L'incontro si svolge al Best Western Plus Hotel Universo a RomaCorea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festivitàTesoro - Regolamento medio-lungo Amplifon - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio Innovatec - CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo Juventus - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale al 31 dicembre 2022- Risultati di periodo Maire Tecnimont - Appuntamento: Conference call - CDA: Bilancio Reti - CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo01:30: PMI manifatturiero (atteso 47,4 punti; preced. 48,9 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,2 punti; preced. 49,2 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -1,8%; preced. -6,4%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -5,3%)09:55: Tasso disoccupazione (atteso 5,5%; preced. 5,5%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 48,5 punti; preced. 48,8 punti)10:30: Crediti consumo, mensile (atteso 800 Mln £; preced. 493 Mln £)10:30: M4, mensile (atteso -0,9%; preced. -0,8%)13:00: Richieste mutui, settimanale (preced. -13,3%)14:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,5%; preced. 8,7%)14:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 1%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 47,8 punti; preced. 46,9 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 48 punti; preced. 47,4 punti)16:00: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 457K barili; preced. 7,65 Mln barili)01-03-2023 08:10