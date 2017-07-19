Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Agenda del 9 settembre 2025
(Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali
Appuntamenti:
Euronext Sustainability Week 2025 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody's Ratings, Prysmian, Snam e Technogym (da giovedì 04/09/2025 a giovedì 11/09/2025)
IFA Berlin 2025 - Si svolge a Berlino la Fiera internazionale dell'elettronica della tecnologia e dell'innovazione. Ci saranno le più importanti aziende del settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici per la casa. Spazio all'intelligenza artificiale, la domotica e la robotica (da venerdì 05/09/2025 a martedì 09/09/2025)
Vicenzaoro September 2025 - Manifestazione internazionale dedicato all'oreficeria e alla gioielleria organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza con circa 1.300 brand espositori da 30 Paesi. Evento di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti e opinion leader (da venerdì 05/09/2025 a martedì 09/09/2025)
MICAM 100 Milano - Rho Fiera Milano - Salone internazionale di calzature per uomo, donna e bambino, dove due volte all'anno, a febbraio e a settembre, si riuniscono produttori, buyer e giornalisti per aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie. In questa edizione ci saranno 870 brand di cui 401 italiani e 469 internazionali. Micam sarà inaugurata alla presenza del Ministro Urso con l'annullo del Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy", alla presenza di stampa e istituzioni (da domenica 07/09/2025 a martedì 09/09/2025)
MIPEL 128 - Fiera Milano-Rho - Grande fiera internazionale dedicata a pelletteria e accessori moda per la stagione primavera-estate 2026 di oltre 200 brand e con un vero laboratorio di produzione di pelletteria all'interno del Salone. Promossa e organizzata da Assopellettieri con il sostegno del MAECI e di Agenzia ICE e con il patrocinio del Comune di Milano (da domenica 07/09/2025 a martedì 09/09/2025)
Vinòforum 2025 - Roma, Piazza di Siena (Villa Borghese) - Premium Edition della manifestazione che proporrà cene con grandi chef e maestri pizzaioli, Degustazioni guidate, Temporary Restaurant, Challenge & Blind Tasting per operatori, master class e top tasting, non solo per celebrare il vino e il cibo, ma per ridefinire l'esperienza enogastronomica (da lunedì 08/09/2025 a domenica 14/09/2025)
BIS Innovation Summit 2025 - "Future-proofing central banks" - BIS Tower in Basel, (Svizzera) - Il Summit, organizzato dalla Bank for International Settlements (BIS), riunisce politici, dirigenti di industrie finanziarie e tecnologiche e accademici per discutere su come le istituzioni possano adattarsi e mantenere la resilienza di fronte ai rapidi cambiamenti tecnologici. (da martedì 09/09/2025 a giovedì 11/09/2025)
Fondazione Menarini - "Intelligenza Artificiale in Medicina" - Aula Magna della Fondazione Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola ETS, Roma - Il simposio, rivolto principalmente ai medici, esplorerà la rapida evoluzione dell'Intelligenza Artificiale (IA) in medicina, definita come la quarta rivoluzione industriale, e il suo impatto nella salute pubblica e nella cura dei pazienti (da martedì 09/09/2025 a mercoledì 10/09/2025)
EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia
GASTECH Conference and Exhibition 2025 - Milano - Il più grande evento annuale dedicato al gas naturale, al GNL, all'idrogeno, alle tecnologie climatiche e all'intelligenza artificiale applicata all'energia. Alla 53 edizione saranno presenti i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti. Ci saranno 50.000 partecipanti provenienti da oltre 150 Paesi, 1.000 espositori e 1.000 relatori esperti, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gas (da martedì 09/09/2025 a venerdì 12/09/2025)
Banca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve
09:30 - "Driving Growth and Competitiveness through Sustainability" - Milano, Palazzo Mezzanotte - Convegno di apertura che si svolge durante la "Euronext Sustainability Week 2025". Interverranno, tra gli altri, Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana), Chiara Mosca (CONSOB), Massimo Battaini (CEO Prysmian), James Ferragamo (Chief Product Officer Ferragamo), Fabrizio Testa (CEO e GM di Borsa Italiana), Fabio Massoli (CFO Cassa Depositi e Prestiti), Luca Passa (CFO Snam) e Alessandra Genco (CFO Leonardo)
11:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso - Trieste, BAT Innovation Hub (Bagnoli della Rosandra 638, San Dorligo della Valle) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'inaugurazione delle nuove linee produttive di British American Tobacco a Trieste
11:00 - Assogestioni - Mappa risparmio gestito trimestrale - Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 2° trimestre 2025 all'interno del talk video "The Big Picture", dove interverrà Alessandro Rota, direttore dell'Ufficio Studi, per illustrare la mappa. Seguirà una tavola rotonda con il contributo di Banca Investis, Eurizon Capital Sgr e Finer
12:00 - Intesa Sanpaolo, Confindustria - Accordo Investimenti, innovazione e credito per le imprese dell'ER - Confindustria Emilia-Romagna, Bologna - Conferenza stampa per la presentazione dell'accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Emilia-Romagna per il quadriennio 2025-2028. "Investimenti, innovazione e credito. I fattori chiave per la crescita delle imprese italiane"
12:15 - Attività di Governo - Ministro Tommaso Foti - Roma, Auditorium Antonianum - Il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR, le politiche di coesione, Tommaso Foti, interverrà all'evento 'Match Point' organizzato da Confartigianato
12:30 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso - Trieste, Piazza Vittorio Veneto 1 - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugura la Casa del Made in Italy di Trieste
15:30 - FS - Presentazione nuova livrea Regionale X Factor 2025 - Stazione di Milano Centrale, binario 21 - Presentazione di Trenitalia, società del Gruppo FS Italiane, del Regionale livreato in occasione della nuova edizione del programma X Factor 2025
17:00 - "Giornata dello Sport Italiano nel Mondo" - Roma, Villa Madama - Evento di lancio della 2ª edizione della "Giornata dello Sport Italiano nel Mondo", rassegna tematica volta a valorizzare le eccellenze del nostro Paese anche in questo ambito. Interverranno il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e il Ministro per lo Sport ed i Giovani, Andrea Abodi. Parteciperanno anche il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e il Presidente CIP, Marco Giunio De Sanctis
18:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla presentazione e annullo filatelico del francobollo celebrativo dedicato al 25° anniversario dell'Atto costitutivo dell'Unione africana
Aziende:
Dexelance - CDA: Relazione Semestrale
Gamestop - Risultati di periodo
LU-VE Group - CDA: Relazione Semestrale
Moltiply Group - CDA: Relazione Semestrale
Oracle - Risultati di periodo
Dati macroeconomici attesi
Martedì 09/09/2025
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso -1,4%; preced. 3,8%)
(Teleborsa) 09-09-2025 08:10
