Agenda del 7 luglio 2020

Levi Strauss

(Teleborsa)

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoForum PA 2020 – Resilienza digitale - Appuntamento annuale ora in versione digitale con oltre 100 eventi in streaming, più di 300 relatori a confronto sull'innovazione e la trasformazione digitale per la resilienza nei settori lavoro, industria, formazione, sanità, coesione sociale28th European biomass conference and exhibition (EUBCE) - La Commissione europea organizza ogni anno la European biomass conference and exhibition (EUBCE), uno degli eventi più importanti al mondo in materia di ricerca sulla biomassa, sviluppo tecnologico e applicazioni innovative. Si svolge a Marsiglia, in FranciaEcomm Fashion. Gli Stati Generali della Moda italiana - Digital convention dedicata interamente alla moda italiana. Oltre 1.500 tra i principali brand nazionali e internazionali, e quasi 100 speaker si sono dati appuntamento per rilanciare l'intero settore. Verranno affrontate tre importanti tematiche: la rivoluzione digitale, la sostenibilità e il retailConsiglio dell'Unione europea - Meeting informale dei ministri della giustizia e degli affari interni, in videoconferenzaReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiIstat - Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana - Maggio/Giugno 2020Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in ItaliaEIA - Pubblica l'outlook sull'energia17.30 - AIB - La sfida della sostenibilità per una nuova fase dell'industria - Webinar sui temi della sostenibilità come chiave per il futuro dell'economia e dell'imprenditoria con il presidente dell'Associazione Industriale Bresciana Giuseppe Pasini. Interviene anche l'AD e direttore generale di A2A Renato MazzonciniTesoro - Comunicazione BOT- Risultati di periodo01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,8%; preced. -6,2%)07:00: Leading indicator (preced. 77,7 punti)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 10%; preced. -17,5%)08:45: Bilancia commerciale (preced. -5 Mld Euro)08:45: Partite correnti (preced. -5,4 Mld Euro)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. -26,3%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -10,5%)10:30: Produttività, trimestrale (preced. 0,3%)07-07-2020 08:10