Agenda del 6 ottobre 2021

(Teleborsa)

(Teleborsa) -Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festivitàG20 - C20 Summit a RomaEY Digital Summit - La quattordicesima edizione dell'EY Digital Summit - RACCONTI DEL FUTURO, inizierà con un focus sul rilancio del Mezzogiorno, poi sulle grandi sfide di cambiamento che l'Italia sta affrontando, sui trend sociali, demografici ed economici in atto fino ai nuovi modelli di business fondamentali per garantire la transizione digitale e sostenibile delle Aziende del FuturoAttività istituzionali - Visita di Stato del Presidente della Repubblica dell'Armenia, Armen Sarkissian al Quirinale con il Presidente Mattarella - Dichiarazioni alla stampaG20 - Terza riunione plenaria della Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) a RomaBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteIstat - Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - II Trimestre 2021; Conti economici trimestrali (revisione serie) - II Trimestre 202115.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema Comal - Appuntamento: Presentazione analisti Generali Assicurazioni - Appuntamento: Presentazione analisti S.S. Lazio - Risultati di periodo: CdS Bilancio Spindox - Appuntamento: Presentazione analisti08:00: Ordini industria, mensile (atteso -2,1%; preced. 4,9%)09:00: Produzione industriale, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,4%)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,4%; preced. 3,1%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,8%; preced. -2,3%)13:00: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,1%)14:15: Occupati ADP (atteso 428K unità; preced. 374K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -418K barili; preced. 4,58 Mln barili)06-10-2021 08:10