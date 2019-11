Agenda del 6 novembre 2019

Office Depot

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei serviziEcomondo e Key Energy 2019 - Si svolge a Rimini l'evento di riferimento in Europa per l'innovazione tecnologica e industriale. Una fiera internazionale con un format innovativo che unisce in un'unica piattaforma tutti i settori dell'economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibileStati Generali della Green Economy "Percorso e obiettivi per un Green New Deal" - Evento promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente. L'ottava edizione si svolge a Ecomondo, Rimini. Approfondimento su energia e clima, green city, capitale naturale, circular economy e mobilità sostenibileBOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria del 18 e 19 settembreIl Salone dei Pagamenti 2019 - Si svolge a Milano, presso MiCo Milano Congressi, l'importante appuntamento italiano sull'innovazione e i pagamenti, organizzato da ABIServizi Banca Mps - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Banco Bpm - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Banco Sardegna Risp - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Cnh Industrial - Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Credito Valtellinese - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Diasorin - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Generali - Appuntamento: Conference call con gli analisti M&C - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo Poste Italiane - Appuntamento: Conference call con gli analisti SIT - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Ternienergia - Assemblea: Bilancio Tod's - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo Unicredit - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive5G Mobility - Vodafone - Si svolge a Lainate, Milano, la Vodafone Conference and Experience Day08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,6%)09:00: Produzione industriale, annuale (atteso 1,6%; preced. 1,7%)10:00: PMI composito (atteso 50,2 punti; preced. 50,2 punti)10:00: PMI servizi (atteso 51,8 punti; preced. 51,8 punti)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,1%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)13:00: Richieste mutui, settimanale (preced. 0,6%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 2,3%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,2%; preced. 2,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 494K barili; preced. 5,7 Mln barili)06-11-2019 08:10