            Notizie Teleborsa

            Agenda del 5 novembre 2025

            News Image (Teleborsa) - Eventi societari ed istituzionali

            Mercoledì 05/11/2025


            Appuntamenti:
            AGORA "Africa Growth and Opportunity: Research in Action" - Palazzo dei Normanni, Palermo - Conferenza co-organizzata da Banca Mondiale, Banca d'Italia e Ministero dell'Economia e delle Finanze. Interverranno economisti, ricercatori, leader del settore privato e del mondo politico per discutere di sviluppo e crescita nel continente africano. Tra i relatori, il ministro Giancarlo Giorgetti in videomessaggio e Luigi Federico Signorini, Direttore Generale della Banca d'Italia (da lunedì 03/11/2025 a mercoledì 05/11/2025)
            SIGMA Central Europe Summit 2025 - Fiera di Roma - Evento di riferimento per il settore del gioco, delle scommesse e della tecnologia che coinvolge leader, regolatori, operatori e innovatori. Tra gli interventi, quello di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, e altri rappresentanti istituzionali e del settore (da lunedì 03/11/2025 a giovedì 06/11/2025)
            Selecting Italy 2025 - Generali Convention Center, Trieste - 3ª edizione dell'evento sull'attrazione degli investimenti esteri e sulle catene regionali del valore, organizzato da Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia, e con il patrocinio del MAECI e del MIMIT. Interverranno, tra gli altri, i Ministri Tajani, Giorgetti e Zangrillo e il Presidente di ICE Agenzia (da martedì 04/11/2025 a mercoledì 05/11/2025)
            Barcellona - SMARTCITY Expo World Congress - 12 edizione del principale evento mondiale dedicato alle tecnologie e ai sistemi innovativi per la città che riunisce i leader delle aziende più innovative con lo scopo di favorire incontri bilaterali fisici e virtuali tra aziende e centri di ricerca interessati a lavorare e collaborare sul tema della Smart City (da martedì 04/11/2025 a giovedì 06/11/2025)
            Stati Generali della Green Economy - La 14ª edizione degli Stati Generali della Green Economy si svolge a Ecomondo di Rimini. Al centro il tema 'Green economy: guidare il futuro in tempi di crisi'. Organizzati dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da 66 organizzazioni di imprese (da martedì 04/11/2025 a mercoledì 05/11/2025)
            IEG - Ecomondo 2025 - The Green Technology Expo - Fiera di Rimini - Evento annuale leader nei settori della green, blue and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. Alla 28ª edizione, di Italian Exhibition Group, sono attesi oltre 350 hosted buyer internazionali provenienti da 66 Paesi e più di 30 delegazioni grazie alla collaborazione con l'Agenzia ICE e il MAECI (da martedì 04/11/2025 a venerdì 07/11/2025)
            SMAU Milano 2025 - Appuntamento di riferimento in Italia sull'innovazione e le startup, dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup (da mercoledì 05/11/2025 a giovedì 06/11/2025)
            Banca d'Italia - Ita-coin; €-coin
            BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 18 e 19 settembre 2025
            10:20 - AIPB - XXI Forum del Private Banking - Borsa Italiana, Milano - XXI edizione del Forum di AIPB "Savings & Investments Union: il ruolo del risparmio privato", evento annuale al quale parteciperanno i principali operatori del settore del Private Banking, insieme a rappresentanti delle Istituzioni, del mondo accademico e autorevoli opinion leader per un confronto sulle prospettive del settore. Tra gli interventi, Andrea Ragaini (Presidente AIPB), Maria Luisa Gota (Presidente Assogestioni) e Giovanni Liverani (Presidente ANIA)
            11:00 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
            12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica al Vittoriano - Roma, Vittoriano - Visita del Presidente Mattarella alla mostra in occasione del 120° anniversario del gruppo Ferrovie dello Stato
            15:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana incontra László Kövér - Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana incontro il Presidente del Parlamento ungherese, László Kövér
            16:30 - Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi - Presentazione Blue Economy Monitor - SDA Bocconi School of Management, Milano - Presentazione dei risultati del primo anno di ricerca del Blue Economy Monitor, dal titolo "Blue Economy - motore di sviluppo e competitività per l'Italia". Tra gli interventi, Francesco Billari, Rettore Università BocconiPierroberto Folgiero (CEO Fincantieri), Paola Papanicolaou (Responsabile Divisione International Banks Intesa Sanpaolo), Mario Zanetti (AD Costa Crociere e Presidente Confitarma) e Stefano Caselli (Dean SDA Bocconi School of Management)
            16:30 - RSE "20 anni di energie per il futuro" - Auditorium MASE, Roma - Incontro organizzato per ripercorrere due decenni di ricerca applicata al sistema energetico nazionale, alla presenza di Istituzioni, centri di ricerca e stakeholder. Tra gli interventi, Carloalberto Giusti (Presidente di RSE), Barbara Luisi (Capo di Gabinetto del MASE), Giorgio Graditi (DG ENEA), Giuseppe Moles (AD Acquirente Unico), Pietro Maria Putti (AD GME) e il ministro Pichetto Fratin
            18:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Atrio d'onore Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'inaugurazione della mostra "Videogiochi, oltre l'intrattenimento"
            20:00 - Camera dei Deputati - Vigilanza Rai, audizione Corsini e Ranucci - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del direttore e del vice direttore della Direzione Approfondimenti Informativi della Rai, Paolo Corsini e Sigfrido Ranucci
            Borsa:
            India - Borsa di Mumbai chiusa per festività
            Aziende:
            Anima Holding - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2025
            Ariston Holding - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
            Banca Generali - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
            Banca Popolare di Sondrio - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
            BPER - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2025
            Buzzi - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
            Cellularline - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
            DiaSorin - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
            Ediliziacrobatica - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
            Fineco - Appuntamento: Presentazione risultati e conference call
            GENERALFINANCE - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2025
            Intred - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
            Leonardo - Appuntamento: Webcast & Conference Call per la presentazione dei risultati - h 17.30 - CDA: Risultati al 30 settembre 2025
            McDonald's - Risultati di periodo
            Mediobanca - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
            Nexi - CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30.09.2025
            Snam - Appuntamento: Nel primo pomeriggio verrà diffuso il comunicato stampa sui risultati dei primi nove mesi 2025 di Snam, prima della presentazione agli analisti che si svolgerà alle ore 16:30 - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025
            Telecom Italia - CDA: Risultati 9M 2025
            Tenax International - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
            Toyota Motor - Risultati di periodo
            Viasat - Risultati di periodo


            Dati macroeconomici attesi

            Mercoledì 05/11/2025
            08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,8%)
            08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,7%)
            10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 52,2 punti; preced. 51,2 punti)
            10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 51,3 punti)
            10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
            10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,5%)
            11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. -0,3%)
            11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,2%; preced. -0,6%)
            13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 7,1%)
            14:15 USA: Occupati ADP (atteso 31K unità; preced. -32K unità)
            15:45 USA: PMI composito (atteso 54,8 punti; preced. 53,9 punti)
            15:45 USA: PMI servizi (atteso 55,2 punti; preced. 54,2 punti)
            16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 50,8 punti; preced. 50 punti)
            16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,86 Mln barili)


            (Teleborsa) 05-11-2025 08:10

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Bper Banca 10,275 -0,82 10.11.00 10,25 10,315 10,27
            Anima Holding 6,08 -0,57 10.10.00 6,08 6,12 6,12
            Nexi 4,141 -7,24 10.11.10 4,024 4,286 4,279
            Ariston Holding 3,518 +0,98 10.10.48 3,47 3,60 3,58
            Tenax International
            Cellularline
            Leonardo 50,26 -1,49 10.10.24 50,04 50,78 50,60
            Generalfinance 19,35 -1,02 9.50.39 19,35 19,60 19,60
            Finecobank 20,61 +1,98 10.11.10 20,29 20,75 20,58
            Bca Pop Sondrio 14,595 -0,98 10.09.57 14,555 14,74 14,74
            Buzzi 51,40 +0,29 10.11.07 51,00 51,65 51,35
            Snam 5,496 +0,77 10.11.08 5,434 5,50 5,482
            Mediobanca 16,515 -0,15 10.10.21 16,35 16,68 16,35
            Telecom Italia 0,4872 -1,34 10.11.07 0,4835 0,4911 0,491
            Diasorin 75,56 -1,05 10.10.04 74,40 75,88 75,38
            Ediliziacrobatica 5,12 +0,39 9.56.39 5,02 5,16 5,16
            Intred 9,70 -1,82 9.08.24 9,70 9,70 9,70
            Banca Generali 48,88 -1,45 10.09.08 48,86 49,22 49,08


